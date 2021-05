Les tendances des garçons perdus sur Twitter alors que les fans débattent du film de 1987 à regarder

Une image virale d’un chapiteau de film de 1987 a Les garçons perdus tendances sur Twitter. Sur la photo, partagée par Kenneth Palermo, un chapiteau pour une salle de cinéma fait la promotion de quatre films emblématiques qui ont tous été sortis la même année: Les garçons perdus, RoboCop, Prédateur, et Full Metal Jacket. Palerme demande dans la légende aux gens de choisir celle qu’ils iraient voir si c’était 1987, et la photo est devenue virale avec des milliers de réponses différentes.

Avec ces quatre titres comme des films populaires, leurs fans les nomment tous en réponse à la publication. Même ainsi, le film de vampire à succès Les garçons perdus semble avoir dépassé les autres avec le plus de réponses, même si c’était un choix très difficile pour de nombreux fans qui aiment les quatre films. Beaucoup d’autres Les garçons perdus les fans célèbrent également le film lui-même car ils sont simplement heureux de voir qu’il est à la mode.

« Les garçons perdus numéro 1 pour une raison « , a tweeté HBO Max, clairement fier d’avoir le film actuellement disponible en streaming.

The Lost Boys numéro 1 pour une raison. https://t.co/oahXQRHH9V – HBO Max (@hbomax) 21 mai 2021

« Les garçons perdus. Le casting, la musique, les cheveux. Tant de choses à aimer dans ce film », a déclaré un fan en réponse au chapiteau du film.

Les garçons perdus. Le casting, la musique, les cheveux. Tant de choses à aimer dans ce film. 🦇 pic.twitter.com/a2VevmWKvn – Quinnessence 🏳️‍🌈☮️❤️🌊 (@OnceandfutureQF) 21 mai 2021

Un autre fan a dit: « Les garçons perdus. Film emblématique de la génération X. À tel point que j’ai demandé au vidéothèque où je l’ai loué si je pouvais acheter l’affiche. Le greffier ne savait pas. Le propriétaire est sorti et m’a dit 2 €. J’ai déposé mes factures. Puis ils ont commencé à vendre des affiches de films au public et tout allait bien avec le monde. «

Les garçons perdus. Film emblématique de la génération X. À tel point que j’ai demandé au vidéothèque où je l’ai loué si je pouvais acheter l’affiche. Le greffier ne savait pas. Le propriétaire est sorti et m’a dit 2 €. J’ai déposé mes factures. Puis ils ont commencé à vendre des affiches de films au public et tout allait bien dans le monde. pic.twitter.com/c0s9eT5yaB – Sabra Wineteer (@sabrawineteer) 21 mai 2021

« Surpris que vous ayez besoin de demander … la bonne réponse est Les garçons perdus« , dit quelqu’un d’autre. » Keifer Sutherland et le charmant Edward Herrmann en tant que petits vampires de la ville … pour les morts-vivants, ils étaient vraiment cool. «

Surpris, vous devez demander … la bonne réponse est The Lost Boys – Keifer Sutherland et le charmant Edward Herrmann en tant que petits vampires de la ville … pour les morts-vivants, ils étaient super cool were pic.twitter.com/huORuAvVDB – 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑦 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛💙 (@linzirob) 21 mai 2021

Rappelant son expérience réelle de regarder le film lors de sa première en 1987, un autre fan a écrit: « Les garçons perdus. Je l’ai vu à 12h30 le vendredi après avoir pris une demi-journée. J’étais sur l’autoroute, ma femme travaillait jusqu’à 17 heures, j’ai pris la sortie du nouveau complexe cinématographique Cineplex Odeon d’Universal pour voir l’un des rares films que j’ai vu seul dans un cinéma. «

Les garçons perdus. Je l’ai vu à 12h30 le vendredi après avoir pris une demi-journée. J’étais sur l’autoroute, ma femme travaillait jusqu’à 17 heures, j’ai pris la sortie du nouveau complexe cinématographique Cineplex Odeon d’Universal pour voir l’un des rares films que j’ai vus seul dans un cinéma. – Hollywood Tony (@tonyblass) 21 mai 2021

« J’adore ça Les garçons perdus est à la mode sur Twitter « , lit-on dans un autre tweet. » La musique et le jeu d’acteur dans le film sont tellement bons. C’est mon film de vampire préféré !! Quand je l’ai regardé pour la première fois, j’ai été surpris de voir que l’un des enfants de The Goonies était également dans ce film. «

J’adore le fait que The Lost Boys est à la mode sur Twitter. La musique et le jeu d’acteur dans le film sont tellement bons. C’est mon film de vampire préféré !! Quand je l’ai regardé pour la première fois, j’ai été surpris de voir que l’un des enfants des Goonies était également dans ce film pic.twitter.com/BqRwrIgNo2 – ari.skye.art – #BLM #ACAB (@ariskyeart) 21 mai 2021

Réalisé par Joel Schumacher, Les garçons perdus est sorti le 31 juillet 1987. Avec Jason Patric, Corey Haim, Corey Feldman, Jami Gertz et Kiefer Sutherland, le film a été un succès et est largement considéré comme l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps. Son succès engendrerait plusieurs suites et retombées de séries de bandes dessinées, et il a depuis été rapporté qu’une adaptation de la série télévisée est en préparation. Le spectacle réinventera les événements du film original avec de nouveaux acteurs dans les rôles. Le tweet original sur les films de 1987 a été posté par Kenneth Palerme.

Les garçons perdus sont à la mode alors vous savez que je suis de retour sur mes conneries https://t.co/3TNV1ptWad – 100% doux • ᴗ • (@ 100soft) 21 mai 2021

Super de voir les tendances de « The Lost Boys ». Absolument l’un de mes films préférés. #Les garçons perduspic.twitter.com/Lhz3ffLSJp – Ian MacGregor (@ macgregor63) 21 mai 2021

Lost Boys… et un long applaudissement pour les frères Frog. https://t.co/gWBlWXfvmn – jimmy fallon (@jimmyfallon) 21 mai 2021

J’écoute la bande originale de The Lost Boys une fois par semaine. N’oubliez jamais la danse du saxophone! pic.twitter.com/XtvHJ04UGc – Janellaboo (@Janellaboo) 21 mai 2021

La tendance Lost Boys m’a fait réaliser à quel point je voulais être star. pic.twitter.com/CKPoxOjef6 – Rae sorcier de l’artisanat (@WitchyCrafts_TV) 21 mai 2021

