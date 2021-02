Les tendances de Superman alors que les fans de DC louent Superman et Lois Star Tyler Hoechlin

Superman est à la mode avec des milliers de fans de DC adorant Tyler Hoechlin dans le rôle de l’homme d’acier dans la nouvelle série de The CW Superman et Lois. Auparavant, Hoechlin avait fait des apparitions spéciales dans Super Girl et les Arrowverse Crise sur des terres infinies événement de croisement. En co-vedette aux côtés d’Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, Superman & Lois a donné à Hoechlin une bien plus grande chance de briller avec une première série de deux heures mardi, et de nombreux fans apprécient vraiment son point de vue sur le croisé capé.

« #SupermanAndLois était vraiment, vraiment bon », a tweeté un fan après avoir regardé le pilote. « Tyler Hoechlin est un super Superman! En partie Dean Cain, en partie Christopher Reeves, puis s’approprie le personnage. J’espère que CW ne le gâchera pas. «

« Tyler Hoechlin est vraiment le parfait Superman», a tweeté un autre fan.

Un autre Superman et Lois téléspectateur a tweeté, « Superman sain! Le symbole de l’espoir. C’EST CE QUE SUPERMAN DEVRAIT ÊTRE. Tyler Hoechlin mérite tous les éloges. »

Un autre tweet dit: « Je viens de voir la première de #SupermanAndLois. Mec, c’était génial. Vraiment lié en tant que père. Et @tylerhoechlin pourrait bien être l’un de mes Supermen préférés. Le tue juste comme Superman et Clark. Toute la série est géniale. «

« Vraiment, j’ai vraiment apprécié le travail de Tyler Hoechlin dans ce pilote SUPERMAN & LOIS », écrit un autre fan, notant que Hoechlin a également cloué l’identité secrète de Superman. « C’est un super Superman, mais son portrait de Clark est ce qui scelle l’affaire pour moi. »

Un autre fan est d’accord: « J’ai besoin de voir certains épisodes au-delà du pilote pour décider de ce que je ressens à propos de cette émission mais je dirai que Tyler Hoechlin est un Clark Kent incroyable. J’ai regardé les quatre de Christopher Reeve. Superman films la semaine dernière et il incarne vraiment son esprit maladroit. «

« Comme je l’espérais, Superman et Lois est un plaisir absolu », écrit un autre.« Les deux acteurs principaux sont devenus mes acteurs préférés dans ces rôles (précédemment détenus par Christopher Reeve et Erica Durance). Tyler Hoechlin est parfait à la fois en tant que Superman et en tant que Lois de Clark Kent et Bitsie Tulloch est à tous égards son égal. «

Développé pour la télévision par Greg Berlanti et Todd Helbing, Superman et Lois met en vedette Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dans le rôle de Clark « Superman » Kent et Lois Lane. Situé dans l’Arrowverse, la série reprend avec Clark et Lois retournant à Smallville avec leurs fils (Jordan Elsass et Alex Garfin), renouant avec Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) et sa famille. Pendant ce temps, un mystérieux inconnu (Wolé Parks) arrive en mission pour prouver au monde qu’il n’a plus besoin d’un Superman.

L’avenir de l’homme d’acier sur grand écran reste flou. Les nouvelles sont allées et venues pour savoir si Henry Cavill retomberait un jour dans le rôle, bien qu’un projet mystérieux récemment tease par l’acteur fasse penser à certains fans de DC qu’il pourrait Homme d’acier suite. Dans tous les cas, les fans de Superman peuvent découvrir la version acclamée de Hoechlin sur le personnage entre-temps avec la nouvelle série télévisée.

Débuter avec de bonnes notes, Superman et Lois en moyenne environ 1,6 million de téléspectateurs pour sa première. Si vous avez manqué l’émission, vous pouvez regarder l’intégralité de l’épisode pilote gratuitement sur le site officiel de The CW. De nouveaux épisodes sont diffusés le mardi soir sur le réseau.

« Merci, ma mère l’a fait pour moi! »

J’ai besoin de voir Tyler Hoechlin et Jon Cryer pour avoir une scène ensemble dans Superman et Lois ensemble.

Parce que nous n’avons pas vu de rencontre avec Clark et Lex.

