Les tendances de Man of Steel 2 alors que les fans relancent la campagne pour la suite de Zack Snyder

Les fans veulent toujours qu’Henry Cavill revienne dans la cape pour une suite de Man of Steel, beaucoup disant qu’ils préféreraient cela à The Batman 2.

La campagne de fans pour #RestoreTheSynderVerse est bel et bien vivante. Sur les réseaux sociaux, Homme d’acier 2 a été tendance avec de nombreux fans qui ont relancé leurs appels pour que Warner Bros. et DC fassent enfin la suite avec Zack Snyder de retour dans le fauteuil du réalisateur. Alors qu’il existe d’autres Superman– basés sur des projets en cours, de nombreux fans pensent toujours que le moment est venu pour Henry Cavill d’obtenir son film de suivi tant attendu, et cela peut être vu par tous les fans qui se regroupent pour faire campagne pour que le film se reproduise .

Un tweet qui a aidé à obtenir Homme d’acier 2 la tendance venait de @theSnyderKnight demander aux fans de choisir le film qu’ils préféreraient avoir entre Homme d’acier 2 et Batman 2. Alors que ce dernier a été acclamé et qu’il y a certainement beaucoup d’enthousiasme pour le retour de Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne, de nombreux fans choisissent facilement Homme d’acier 2 sans hésitation. Quand on considère combien d’argent Le Batman fait au box-office, les fans disant qu’ils préféreraient un nouveau Homme d’acier film terminé Batman 2 pourrait aider à convaincre Warner Bros. de donner son feu vert au film.

Dans l’état actuel des choses, il y aurait plusieurs Superman projets en développement chez Warner Bros. One serait en développement par Michael B. Jordan et se concentrerait sur l’incarnation Val-Zod de Superman, et le mot est que cela serait fait pour HBO Max. Il a également été rapporté que Ta-Nehisi Coates rédige un Superman redémarrage qui introduira un Black Superman, et le film ne semble pas faire partie du DCEU. Peut-être trois Superman projets seraient trop pour Warner Bros., mais, en tout cas, Homme d’acier 2 ne semble pas être plus près de se produire maintenant qu’il ne l’a été au cours des dernières années.

Henry Cavill attend de revenir en tant que Superman





Henry Cavill a été assez ouvert sur son désir de revisiter le rôle de l’homme d’acier. Il a gardé la cape en attente au cas où, même s’il est tout aussi dans l’ignorance d’un retour potentiel que les fans. Cavill estime que sa version de Superman a encore beaucoup de potentiel d’histoire qui pourrait être explorée dans Homme d’acier 2 et il est prêt et disposé à reprendre le rôle s’il reçoit un jour cet appel.

« J’étais très désireux de vraiment étoffer les premières étapes de Superman dans son voyage », a déclaré Cavill l’année dernière, par GQ. « Nous avons eu Homme d’acierpuis nous sommes allés un peu plus sombre avec Batman contre Superman. Et s’il succombait à l’équation anti-vie et devenait un mauvais Superman [in Justice League sequels], je voulais vraiment m’assurer que nous voyions le héros Superman et que nous voyions le véritable symbole d’espoir, le phare de lumière, avant de nous engager sur le chemin des ténèbres puis de la rédemption. C’est toujours quelque chose que j’ai très envie d’étoffer. »

Le temps nous dira si cela se produit un jour, mais jusque-là, les fans poursuivront leurs appels à Warner Bros. pour qu’il en soit ainsi.





