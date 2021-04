Les tendances de #IStandWithRayFisher après que l’acteur ait appelé WarnerMedia au sujet de la réponse de Derek Chauvin

Ray Fisher est une fois de plus en colère contre WarnerMedia et la façon dont ils gèrent la justice sociale et les relations raciales au sein de leur entreprise. Plus tôt dans la journée, l’ancien policier Derek Michael Chauvin a été reconnu coupable de la mort de George Floyd et reconnu coupable de meurtre pour tous les chefs d’accusation. Peu de temps après la lecture du verdict, WarnerMedia a publié une réponse sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir dans le Tweet ci-dessous du conglomérat de médias.

« LE TRAVAIL CONTINUE. Bien que ce verdict ne ramène pas ceux que nous avons perdus à tort, nous savons qu’il nous rapproche d’un changement significatif. Nous réaffirmons notre engagement à faire partie de la solution en achetant nos plates-formes, notre contenu et nos ressources. pour faire progresser l’égalité raciale et la justice sociale. «

Cette déclaration ne convenait pas à l’acteur Cyborg Ray Fisher, qui a accusé Joss Whedon d’abus et d’inconduite sur le tournage de Warner Bros.et DC Films ‘ Ligue de justice lors des reprises. Une enquête a été menée, mais Fisher n’a jamais estimé que justice était pleinement rendue dans cette affaire. Il a continué à mener une croisade contre le studio et divers individus au sein de l’entreprise. Les choses semblaient s’améliorer, l’acteur affirmant que Cyborg pourrait revenir dans Le flash film si Warner Bros. s’est excusé auprès de lui.

Ray Fisher était à l’origine censé co-vedette dans Le flash film aux côtés d’Ezra Miller. Mais après les accusations et une enquête en cours, Warner Bros. a décidé de couper les liens avec Fisher. Il n’a jamais été annoncé si le personnage de Cyborg était coupé de Le flash, ou s’il y avait une refonte en cours dans les coulisses. L’apparition de Fisher dans le film semble plus improbable maintenant, après avoir tweeté sa réponse en colère à WarnerMedia.

Comment osez-vous putain @WarnerMedia?!?!?! Oh, maintenant je suis énervé …. https://t.co/tTscAQS6fJ – Ray Fisher (@ ray8fisher) 20 avril 2021

Après que Ray Fisher ait répondu, beaucoup ont exprimé leur soutien à l’acteur. Bientôt, le hashtag #IStandWithRayFisher a recommencé à devenir tendance, comme il le faisait lorsque Justice League de Zack Snyder est finalement sorti sur HBO Max en mars dernier. Beaucoup de fans de Zack Snyder et Ray Fisher sont en colère contre WarnerMedia et la façon dont ils ont géré cette situation jusqu’à présent. Vous pouvez consulter certains des tweets de ces fans en colère ci-dessous.

