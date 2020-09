Les tendances de coiffure les plus en vogue pour l’automne

07.09.2020 09h55

Une nouvelle saison est le moment idéal pour un changement. Ce sont les styles, coupes et accessoires les plus importants de l’automne.

L’automne approche à grands pas – et avec lui les nouvelles tendances capillaires. Et ils sont assez diversifiés: de nouvelles méthodes de teinture, des accessoires accrocheurs et des coupes sauvages domineront la saison de transition en 2020.

Coupe clavi défaite

“Clavi” vient du mot anglais pour “clavicule” et décrit ainsi la longueur des cheveux. La coupe clavi est, pour ainsi dire, un bob extra-long avec les pointes coupées de la même longueur au lieu d’étapes. En accord avec la saison, vous pouvez porter la coupe clavi «défaite» – comme si un vent d’automne avait ébouriffé vos cheveux. L’actrice Margot Robbie a déjà découvert la coiffure tendance pour elle-même.

Tresses de bébé

Pas besoin d’un coiffeur talentueux pour la coiffure ludique «Baby Braids»: les micro-tresses sont à la mode en automne. Deux ou trois petites tresses sont tressées dans les cheveux lâches ici. Le bon: la coiffure fonctionne avec presque toutes les longueurs de cheveux.

Poney malpropre

Les poneys coupés avec précision sont en désordre cet automne: les franges de cheveux se composent de longueurs variables et d’un style désordonné, comme si elles venaient de sortir du lit.

Flipped out élégant

Le look flip-out des années 1960 porté par Jackie O.est emblématique – et il revient à l’automne 2020. Des stars comme Kim Kardashian, Jennifer Lopez et Hailey Bieber préfèrent le porter en queue de cheval haute ou demi-haut-moitié-bas avec les cheveux strictement attachés en arrière et les pointes tournées vers l’extérieur. Nouveau pour l’automne: faites une séparation centrale précise sur les cheveux lâches et séchez les pointes vers l’extérieur avec une brosse ronde.

Vagues texturées

Les femmes avec des boucles et des vagues peuvent attendre avec impatience: en automne, les cheveux sont ondulés et énervés, les boucles parfaites appartiennent au passé. Le moins parfait, mieux c’est. Les femmes aux cheveux lisses peuvent utiliser le fer à lisser pour un léger effet de vague et aider avec le spray de vague et de texture.

Couleurs de cheveux: glacage, blonde et mèches épaisses

Le balayage sera remplacé par le glacage en automne – une option plus douce et la nouvelle tendance en matière de coloration capillaire. Le glacage est à peu près comparable au «lustrage». La méthode affine votre propre couleur de cheveux et donne aux cheveux une touche de fraîcheur.

Le look «blonde dialed-up», tel que le porte l’influenceuse Pernille Teisbaek, est aussi une méthode de teinture douce. Au lieu de décolorer la totalité des cheveux, seuls les reflets individuels sont sélectivement placés dans les cheveux supérieurs et les cheveux sont légèrement éclaircis.

Dua Lipa montre comment c’est: la chanteuse porte de larges mèches blondes avec ses cheveux noirs. Avec les gros reflets, tout est permis en termes de couleur, y compris les couleurs vives, les tons pastel et néon.

Accessoires pour cheveux: nœuds féminins, pinces à glissière et perles

Les nœuds larges et délicats sur les chemisiers, les pulls et les vestes font fureur en automne. Et ils sont également populaires dans les cheveux: des nœuds particulièrement élégants en satin et en organza ajoutent du glamour. Les nœuds peuvent être travaillés dans les cheveux ouverts, les coiffures tressées ou les simples queues de cheval.

Si vous devez aller vite le matin, ce n’est pas un problème cet automne: glissez simplement deux grosses pinces dans les cheveux en désordre des deux côtés au niveau des tempes. Ils viennent dans différentes tailles, formes et couleurs – et ils ajoutent de la valeur à n’importe quelle coiffure.

Pas seulement pour les mariées et les ballerines: un chignon ou une queue de cheval ennuyeux peut être agrémenté de perles en un rien de temps et se transforme en un look glamour. Vous pouvez acheter les perles sous forme d’épingles à cheveux, par exemple – un vrai must en automne!

