Les tendances #CaptainRogers après que les Avengers aient perdu leur nom dans les premières images de l’éternel

L’univers cinématographique Marvel évolue à bien des égards, et l’arrivée de la première bande-annonce d’Eternals a conduit les médias sociaux à adopter le nom #CaptainRogers, grâce à une citation faisant référence à la mort de l’ancien. Capitaine Amérique.

Nous savons tous maintenant que Marvel aime déposer de petits œufs de Pâques dans ses bandes-annonces et promotions autant que dans les films et émissions de télévision eux-mêmes. Et en laissant tomber la première bande-annonce du très attendu Éternels, les fans aux yeux d’aigle tiraient rapidement de petits détails à analyser et à discuter pour les prochains mois, jusqu’à ce que la bande-annonce complète arrive. Bien que la bande-annonce elle-même ait reçu une réponse mitigée, elle a conduit à l’apparition du terme #CaptainRogers sur les listes de sujets tendance de nombreux sites en raison d’une ligne dans laquelle le Éternels discuter de qui prendra le commandement de la Avengers après la mort de « Captain Rogers et Homme de fer. «

Pour tous ceux qui ne connaissent pas la signification de ce qui, pour certains, pourrait être une ligne facilement négligée, le fait que la référence ait été faite au « Captain Rogers » et non « Capitaine Amérique« est un lien direct avec le fait qu’à la fin de la récente série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver, Sam Wilson a officiellement repris le rôle de Captain America dans le MCU, ce qui signifie que Steve Rogers est maintenant connu sous le nom de simplement Captain Rogers. C’est juste un autre signe de l’attention que les studios Marvel accordent aux plus petites choses, même dans leurs premières bandes-annonces pour les futurs films.

Cela a conduit à une tempête d’activité sur Twitter, alors que les fans se sont précipités pour ajouter leurs sentiments à propos de la vérification du nom, avec un mélange de joie, de tristesse rétrospective et de monde entier de mèmes créés pour l’occasion alors qu’ils se souvenaient de ce qui avait été perdu dans le MCU. , mais aussi ce qui reste à venir.

Quand vous réalisez qu’ils l’appellent « Captain Rogers » parce qu’ils ont toujours Captain America. https://t.co/X0ZzhaWXSdpic.twitter.com/XKKnQ28nJ0 – 🎄Academy X-tudent🎄 (@LetsAcademyX) 24 mai 2021

Alors maintenant que Captain Rogers et Iron Man sont tous les deux partis … pic.twitter.com/aXbaQd1MvT – Fandom (@getFANDOM) 24 mai 2021

« alors maintenant que le capitaine rogers et l’homme de fer sont tous les deux partis … » MERCI DE ME RAPPELER COMBIEN JE MANQUE STEVE ET TONY MARVEL😭#Eternelspic.twitter.com/VsMV9vYZFb – 𝙠𝙖𝙩𝙧𝙞𝙣𝙖 🦋 ⧗ 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙢𝙤𝙧𝙚✨💛 (@swiftiestanwbu) 24 mai 2021

« alors maintenant que le capitaine rogers et l’homme de fer sont tous les deux partis … » OK, POURQUOI AURAIT-IL A BLESSÉ COMME L’ENFER? C’EST JUSTE UNE LIGNE D’UNE BANDE-ANNONCE DE TEASER, GODDAMN IT 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/piFTOrikjo – mik | IA CUZ 🔥 SEMAINE DE L’ENFER 🔥 (@miklovesstony) 24 mai 2021

Quelqu’un est contrarié par: « Maintenant que le capitaine Rogers et Iron Man sont partis, qui dirigera les Avengers? » dans le #Eternels teaser a raté le point.

Leur famille est comme les fans. Notre discussion a commencé juste après Endgame. Personne ne critique Sam, Peter ou Carol – ils spéculent simplement. pic.twitter.com/FX7eo17GSp – WriterIowa 🇺🇲 (@writeriowa) 24 mai 2021

Lorsque Avengers: Fin de partie vu le départ de Captain America de Chris Evans et d’Iron Man de Robert Downey Jr du MCU, ce fut un coup dévastateur pour de nombreux fans qui ont suivi l’histoire des super-héros les plus connus de Marvel pendant plus d’une décennie, mais alors que le souvenir reste de ce qui a été et parti, il est clair que l’avenir se déroule toujours et qu’il y a non seulement plus à venir sous la forme des films et des émissions de phase 4 déjà annoncés, mais aussi un tout nouveau Avengers équipe. Marvel ne fait pas ces taquineries à la légère, il ne fait donc aucun doute que les plans sur le successeur du maintenant Captain Rogers et Iron Man en tant que Avengers Les grands honneurs font probablement l’objet de discussions lors de réunions secrètes au moment où nous parlons.

Éternels sera le troisième film MCU sorti depuis Spiderman: loin de chez soi vu la fin de la phase 3 de l’univers de la bande dessinée. Retardée par Covid19, la franchise revient dans les salles en juillet avec l’arrivée de Veuve noire, suivi quelques mois plus tard par Shang Chi et la légende des dix anneaux. Alors que les fans attendent ces nouveaux films depuis ce qui semble être une éternité, Disney + a comblé le vide avec la série liée ‘ WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, qui ont tous deux vu la plate-forme lutter pour faire face à la demande lorsque de nouveaux épisodes ont chuté, et rempliront la barre des Veuve noire avec le dernier de leur série prête à l’emploi ‘ Loki, avec Tom HIddleston reprenant son rôle de dieu nordique du mal.

Sujets: Eternals, Captain America, Avengers