Les temps forts du tapis rouge des Emmy Awards 2022

Emmy Awards 2022

Le tapis rouge des Emmy Awards 2022 est l’endroit où les stars ont la chance de briller, et nous voulons tous les voir de cette façon.

© GettyLes statuettes.

La 74e édition du Emmy Awards est célébrée aujourd’hui 12 septembre 2022 au Théâtre Microsoft de Los Angeles, Californie. Ces prix mettent en lumière le meilleur de la télévision et du streaming avec des nominations pour des programmes incontournables mais aussi pour les figures stellaires qui brilleront lors de cette soirée de gala où sera révélé qui remporte la précieuse statuette et qui rentre chez lui les mains vides.

La conduite de cet événement important est en charge de Kenan Thompsonde l’émission télévisée de comédie classique Saturday Night Liveil faut donc s’attendre à une dynamique importante et beaucoup d’humour entre les différentes shortlists qui rendront sûrement les candidats nerveux pour remporter le Emmy Awards 2022 qui est une reconnaissance si appréciée dans l’industrie cinématographique hollywoodienne.

+ Un événement qui vole tous les regards

Faites l’un des ternados pour le Emmy Awards 2022? Tu ferais mieux d’appeler Saul, The Squid Game, Succession, Euphoria et jusqu’à choses étranges Ils font partie des titres qui chercheront à s’emparer du prix tant convoité. Quant aux noms propres, il y a Jason Bateman, Brian Cox, Bob Odenkirk, Sandra Oh, Zendaya, Laura Linney, Kaley Cuoco, Elle Fanning et Jason Sudeikis dans une liste qui bien sûr n’est pas complète dans ces lignes.

Les Emmys Ils sont l’excuse parfaite pour que les stars de l’industrie cinématographique hollywoodienne montrent tout le glamour dont les gens normaux ne peuvent que rêver et libèrent des couleurs et des silhouettes saisissantes sur un tapis rouge qui témoigne des looks les plus impressionnants pour une cérémonie de remise des prix très important pour les protagonistes.

Quels seront les looks les plus frappants de la Emmy Awards 2022? spoilers Profitez de cette note pour en profiter comme si vous étiez sur le tapis très rouge des Théâtre Microsoft Los Angeles alors suis juste défilement faites défiler vers le bas pour voir qui mérite d’apparaître parmi les meilleurs regardé dans cet événement qui promet tout le glamour de l’industrie.

+Les meilleurs looks des Emmy Awards

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂