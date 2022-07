Les téléviseurs Xiaomi ont un nouveau concurrent: c’est le nouveau (et spectaculaire) HONOR Smart TV

Le Honor Smart Screen X3 se décline en 2 tailles : 55 et 65 pouces et démarre au prix de 335 euros à changer, tandis que le Smart Screen X3i sera disponible en 3 tailles : 55, 65 et 75 pouces à partir de 291 euros à changer.

Xiaomi a une série de principaux concurrents, également chinois, sur le marché des smartphones et maintenant l’un d’eux, Honor l’aime aussi tenir tête à un autre segment : celui des smart TV.

Il en est ainsi parce que Honor vient de lancer dans son pays natal une nouvelle et spectaculaire Smart TV qui arrive sur le marché pour concurrencer face à face les téléviseurs Xiaomi.

Il en va de même pour les nouveaux Honor Smart Screen X3 et Smart Screen X3i

Grâce au média spécialisé Gizmochina, on vient d’apprendre que l’ancien partenaire de Huawei vient de présenter ses nouvelles Smart TV en Chinecertains Honor Smart Screen X3 et Smart Screen X3i qui arrivent pour remplacer le Honor Smart Screen X2 de l’année dernière.

Ainsi, tout d’abord, le Honor Smart Screen X3 est un téléviseur intelligent qui dispose d’un écran avec une résolution Ultra HD de 3840 x 2160 pixels, avec une luminosité maximale de 300 nits et qu’il dispose de la technologie DC Dimming, qui est responsable de Ajustez automatiquement le niveau de luminosité pour réduire la consommation d’énergie.

Sous le capot, le Honor Smart Screen X3 est équipé de un processeur quadricœur Cortex-A53 et au niveau de la mémoire il a 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, qui nous semblent quelque peu rares compte tenu de la grande variété d’applications que nous pouvons installer sur une Smart TV. De plus, le nouveau téléviseur intelligent Honor dispose également de deux haut-parleurs qui, selon la firme chinoise, sont fabriqués avec le même matériau que les enceintes HIFI de haute qualité.

En ce qui concerne le logiciel, le nouveau Honor Smart TV est livré avec une couche de personnalisation du fabricant qui vous permet de utilisez le téléviseur comme enceinte si vous avez besoin d’allumer l’écran et partagez l’écran de votre mobile ou de votre ordinateur directement dessus.

Le nouveau Honor Smart Screen X3 arrive dans deux tailles : 55 et 65 pouces et seront mis en vente en Chine le 1er août avec les prix officiels suivants :

Honor Smart Screen X3 55 pouces : 2 299 yuans, environ 335 euros pour changer

Honor Smart Screen X3 65 pouces : 2 999 yuans, environ 437 euros pour changer

De son côté, le Honor Smart Screen X3i, dont aucune spécification n’a été dévoilée, sera disponible en trois tailles : 55, 65 et 75 pouces et sera mis en vente le 25 juillet prochain.

Xiaomi lance sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents

Les prix officiels du marché des trois versions du Honor Smart Screen X3i Ils sont les suivants:

Honor Smart Screen X3i 55 pouces : 1 999 yuans, environ 291 euros pour changer

Honor Smart Screen X3i 65 pouces : 2 699 yuans, environ 393 euros pour changer

Honor Smart Screen X3i 65 pouces : 3 999 yuans, environ 582 euros pour changer

