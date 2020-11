Les téléviseurs Samsung bénéficient de l’Assistant Google

Samsung modernise ses téléviseurs intelligents avec l’Assistant Google. En plus de Bixby et Alexa, un troisième assistant vocal sera disponible à l’avenir – mais pas sur tous les modèles.

Les téléviseurs intelligents de Samsung jouissent d’une grande popularité grâce à la vaste gamme d’applications. Il y avait cependant un long motif de critique sur un point: la commande vocale. Samsung propose son propre assistant vocal Bixby à cet effet depuis 2018, mais il présente encore des faiblesses en matière de reconnaissance vocale.

D’autres assistants vocaux sont censés aider: après que Samsung a déjà introduit Alexa d’Amazon comme alternative dans certains modèles, l’Assistant Google suivra bientôt. Samsung l’a annoncé mercredi dans un communiqué de presse.

Les services Google enfin sur les téléviseurs Samsung

L’assistant vocal supplémentaire doit être entièrement intégré aux téléviseurs Samsung et ne nécessite aucune installation manuelle de matériel ou de logiciel. L’Assistant Google peut ensuite être utilisé pour des recherches vocales de contenu et d’informations et permet d’utiliser la recherche Web Google, Google Maps et Google Photos.

Cependant, la mise à jour n’est pas destinée à tous les téléviseurs Samsung. Pour le moment, seuls les modèles 2020 de la série QLED, les téléviseurs Crystal UHD et les modèles spéciaux The Frame, The Serif, The Sero et The Terrace le recevront. Le déploiement via la mise à jour logicielle est prévu pour les mois à venir. On ne sait pas si Samsung mettra à niveau ultérieurement les anciens modèles avec l’Assistant Google.