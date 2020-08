Les téléviseurs QLED de Samsung d’ici 2021 offriront-ils un éclairage OLED?

Samsung pourrait équiper ses téléviseurs Quantum Dot de la technologie QD OLED d’ici la fin de 2021. Il combine des OLED auto-lumineuses avec une couche de couleur à points quantiques pour une variété de couleurs auparavant inaccessible.

La production de masse des panneaux QLED de nouvelle génération devrait commencer dès l’automne 2021. Les chercheurs d’Omdia expliquent cela via le Korea Herald. Samsung Display aurait récemment équipé les fabricants de téléviseurs Samsung Electronics et Sony de prototypes de la nouvelle technologie d’affichage. En plus des nouveaux téléviseurs Samsung, les téléviseurs Sony pourraient également utiliser des OLED QD.

Combine les avantages de QLED et OLED

Samsung appelle la technologie “Quantum Dot Display”, mais en fait, il combine une couche d’OLED auto-lumineuses avec une couche de couleur QLED. Cela présente potentiellement un certain nombre d’avantages: l’éclairage est plus précis, comme c’est typique des OLED, le noir profond peut également être affiché et, grâce aux points quantiques, l’espace colorimétrique HDR Rec.2020 est susceptible d’être couvert de manière plus complète. Cela signifie une meilleure représentation des couleurs du contenu HDR.

Peut-être avec des inconvénients OLED

Les défis sont la luminosité inférieure typique de l’OLED par rapport aux écrans LCD, qui étaient auparavant utilisés pour les téléviseurs QLED, ainsi que le problème de la gravure de contenu statique. Jusqu’à présent, Samsung avait également annoncé ses téléviseurs LCD QLED actuels avec l’argument qu’ils n’étaient pas menacés de «burn-in».

Il est peu probable que les fabricants de téléviseurs tels que Samsung et Sony commercialisent des téléviseurs QD OLED avant la fin de 2021 ou le début de 2022 au plus tôt. Vraisemblablement, ils remplaceront les téléviseurs LCD haut de gamme.