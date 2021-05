Les téléviseurs 2021 parient sur HDMI 2.1, mais leurs connecteurs avec cette norme ont souvent des «  petits caractères  ». Nous vous l’expliquons

Nous, fans de jeux vidéo, avons de la chance. Il semble que cette année, enfin, les principaux fabricants de téléviseurs aient décidé d’incorporer des connecteurs HDMI 2.1 dans une bonne partie de leurs modèles de gamme moyenne / haute et haute.

Certaines marques, comme LG, Sony ou Samsung, nous ont proposé cette connectivité dans certains de leurs téléviseurs des années précédentes, mais la présence de cette norme dans cette génération elle est beaucoup moins timide.

Avoir un téléviseur avec connectivité HDMI 2.1 devrait nous permettre tirer le meilleur parti correspondre à un PC équipé d’une carte graphique nouvelle génération AMD ou NVIDIA, ainsi qu’aux consoles Xbox Series X, S et PlayStation 5.

Cependant, dans la pratique, les perspectives ne sont pas aussi accommodantes que cela puisse paraître en raison de la manière dont les fabricants de téléviseurs mettent en œuvre cette norme. comporte certaines restrictions que les utilisateurs souhaitent connaître.

Ce sont les petits caractères sur les téléviseurs avec HDMI 2.1

Tous les connecteurs ne sont pas HDMI 2.1

Le premier constat à retenir est que la plupart des téléviseurs qui arrivent en magasin cette année avec une connectivité HDMI 2.1 ne nous offrent pas ce standard. dans tous les ports.

Pour le moment, les seuls téléviseurs que nous connaissons avec certitude qui mettent en œuvre cette technologie sur les quatre connecteurs HDMI Ils intègrent les modèles NanoCell 8K et OLED 8K et 4K de LG et les modèles Neo QLED 8K de Samsung.

Il est possible qu’un autre téléviseur remplisse cette condition, mais la plupart des autres modèles de ces deux marques et tous les autres intègrent un ou deux connecteurs HDMI 2.1. Les autres implémentent la norme 2.0.

Bien entendu, si nous avons l’intention de connecter notre PC équipé d’une carte graphique de dernière génération ou notre console nouvelle génération à l’un de ces téléviseurs, nous voulons nous assurer au préalable d’avoir choisi le connecteur HDMI approprié.

Tous les connecteurs HDMI 2.1 ne sont pas identiques

Nous venons de vérifier qu’une bonne partie des téléviseurs avec connectivité HDMI 2.1 qui atteignent les magasins ne nous offrent pas cette norme dans tous les connecteurs, mais nous sommes également intéressés de savoir que dans de nombreux téléviseurs, même tous les ports HDMI 2.1 ne sont pas mis en œuvre. tous les avantages défini dans la norme.

Pour illustrer ce panorama on peut regarder, par exemple, dans ce qui est sans aucun doute l’une des télévisions le plus attendu de 2021: Modèle JZ2000 de Panasonic, équipé d’un panneau OLED.

La technologie ALLM (Low Latency Auto Mode) est disponible sur les quatre connecteurs HDMI, mais eARC n’est disponible que sur le connecteur numéro 2, et les capacités VRR (Variable Refresh Rate) et 4K 120 FPS ne sont disponibles que aux entrées 1 et 2.





Dans ce téléviseur, la seule entrée HDMI qui implémente pleinement la norme 2.1 et propose donc les technologies ALLM, eARC, VRR et 4K à 120 FPS est le numéro 2. Les trois autres n’ont pas certains de ces avantages.

Exactement la même chose se produit dans la plupart des téléviseurs des autres marques, nous sommes donc intéressés à vérifier quel soutien nous offrez-vous le modèle que nous avons choisi pour identifier l’entrée HDMI qu’il nous convient d’utiliser dans chacune de nos sources.

Certaines entrées HDMI 2.1 ne nous offrent pas la bande passante proposée par la norme 2.1

Nous analysons actuellement le modèle C1 de LG avec un panneau OLED, et, bien qu’il ne fasse aucun doute qu’il s’agit d’un téléviseur avec une connectivité très complète (il implémente la norme 2.1 dans ses quatre entrées HDMI), nous avons pu vérifier que, comme les modèles de l’année dernière, la bande passante des quatre ports HDMI est de 40 Gbit / s, un chiffre inférieur aux 48 Gbps décrits dans la norme 2.1.

Les 40 Gbps que LG nous propose dans ses téléviseurs avec connectivité HDMI 2.1 suffisent pour transporter des signaux 4K à 120 Hz et 10 bits

En pratique, ce n’est pas très important car 48 Gbit / s ne sont nécessaires que pour transporter du contenu 4K UHD avec une profondeur de couleur de 12 bits, 120 Hz et sous-échantillonnage des couleurs 4: 4: 4. Et le panneau TV est de 10 bits.

Les 40 Gbps que LG nous propose dans ses téléviseurs avec connectivité HDMI 2.1 sont suffisants pour transporter des signaux 4K à 120 Hz avec une profondeur de couleur de 10 bits.

En tout cas, ne pas avoir la pleine bande passante que propose la norme HDMI 2.1, même si en pratique ce n’est pas du tout dramatique, c’est en quelque sorte un pas en arrière par rapport aux téléviseurs qui ils respectent cette spécification, comme, par exemple, les modèles OLED que LG a lancés en 2019.

Il est possible que LG ne soit pas la seule marque à intégrer cette limitation dans ses téléviseurs 2021 avec connectivité HDMI 2.1, donc en les analysant, nous identifierons si d’autres modèles également couper la bande passante.





Certains téléviseurs nous promettent un HDMI 2.1 complet, mais ils ne nous le livrent pas de l’usine

Il peut être un peu frustrant d’acheter un nouveau téléviseur avec la connectivité HDMI 2.1 et de découvrir lorsque vous le ramenez à la maison et le branchez que certaines des spécifications de cette norme pas encore disponible.

Sony publiera une mise à jour du micrologiciel pour permettre la prise en charge complète de la norme HDMI 2.1

Cela se produit, par exemple, pour le modèle A90J de Sony avec un panneau OLED que nous avons examiné il y a un peu plus de deux semaines. C’est un téléviseur fantastique, cela ne fait aucun doute, mais les deux connecteurs HDMI 2.1 qu’il intègre (les deux autres sont du HDMI 2.0) ne sont pas encore implémentés Fonctionnalités VRR et ALLM.

Sony a confirmé qu’à l’avenir, il lancera une mise à jour du firmware qui comblera cette lacune et permettra une prise en charge complète de la norme 2.1 sur les entrées HDMI 3 et 4.

L’année dernière, la même chose s’est produite avec le modèle XH90 avec panneau LCD VA, et c’est une pratique qui, malheureusement, nous laisse initialement aux utilisateurs. avec du miel sur les lèvres.