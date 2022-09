Les Teletubbies reviendront avec une nouvelle série pour Netflix

L’émission iconique pour enfants de »Les Télétubbies » reviendra sur les écrans du monde entier. Netflix vient d’annoncer un nouveau reboot de la franchise à l’occasion d’une série d’émissions destinées spécifiquement aux enfants d’âge préscolaire. La nouvelle série Teletubbies sera racontée par l’acteur Titus Bourgesqui a déjà participé à »Unbreakable Kimmy Schmidt’s ».

Les détails du programme sont encore gardés secrets, on ne sait donc pas s’il suivra tous les aspects du programme classique et comportera de nouveaux éléments adaptés à la modernité. C’est la deuxième fois que »Les Telettubies » reviennent pour suivre leurs aventures. En 2014, la chaîne Bbc a ramené la série sur la chaîne Nick Jr. aux États-Unis, bien qu’elle ait cessé d’être diffusée en 2018.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Power Rangers annonce sa nouvelle saison : Cosmic Fury

Les enfants du monde entier ont rencontré Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa et Po pour la première fois en 1997, les personnages portant une télévision sur le ventre et des antennes de formes différentes communiquant avec une série de sons dénués de sens et quelques mots. Cependant, » The Telettubies » ont remporté de nombreux prix et ont été nominés deux fois aux Emmys, les plaçant dans l’une des franchises les plus rentables avec plus de 2 milliards de dollars de revenus de marchandises.

En plus de la nouvelle série « Les Telettubies » qui arrivera sur le catalogue Netflix le 14 novembre de cette année, « Spirit Rangers » sera diffusé, qui suit un trio de frères qui tentent de protéger un parc national. » Princess Power » sera une autre des productions qui arrivera en 2023.

Cela pourrait aussi vous intéresser : « Mercredi », série Netflix Los Locos Addams : bande-annonce et intrigue officielles

Le prochain redémarrage des « Teletubbies » n’est pas la seule émission classique pour enfants à avoir été relancée ces dernières années. Après plus de 20 ans sur PBS, »Caillou » a été annulé en 2021, mais paon ramené le personnage avec de nouveaux chapitres, mais maintenant sous la forme d’animation CGI.