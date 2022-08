Les téléspectateurs soulignent un énorme défaut dans le retour d’Aaron Paul pour jouer Jesse Pinkman

La seconde moitié du Breaking Bad La sixième et dernière saison des retombées a livré beaucoup d’action, mais c’est l’épisode d’hier soir (1er août) qui a vraiment fait parler les téléspectateurs.

Intitulé ‘Breaking Bad’, nous avons enfin pu revoir Bryan Cranston et Aaron Paul sur nos écrans en tant que duo de cuisiniers à la méthamphétamine avant Tu ferais mieux d’appeler Saul tire sa révérence pour de bon.

« Pourquoi tout le monde se plaint-il qu’Aaron Paul soit trop vieux pour jouer à Jesse en Colombie-Britannique », a écrit l’un d’eux sur Twitter. « B *** H TU VOULAIS CELA !!! Arrête de te plaindre et regarde le spectacle pour l’amour de Dieu. »

Un deuxième a répondu: « Vous savez tous qu’Aaron Paul a 42 ans et essaie de jouer un jeune de 20 ans, n’est-ce pas? Comme qui s’en soucie, WATER WHITE & JESSE PINKMAN ONT ÉTÉ SUR MA TÉLÉ CE SOIR.

Aaron Paul pourrait avoir 65 ans et je serais toujours ravi de le voir dans le rôle de Jesse 🤷‍♀️

S’exprimant au PaleyFest LA, Gould a déclaré: « Je ne veux pas gâcher les choses pour le public, mais je dirai que la première question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé le spectacle était: » Allons-nous voir Walt et Jesse dans le spectacle? Au lieu d’éluder, je dirai simplement oui. »

Au même festival, Ben Odenkirk, qui interprète Saul Goodman, a ajouté : « Je pense personnellement que les deux émissions – Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul – sont encore plus liés que jamais dans la dernière saison.

« Et je pense que c’est surprenant et cool, et ça va vous donner envie de regarder Breaking Bad encore. »