Les téléspectateurs sont mal à l’aise à cause de la mère et de la fille qui passent du temps ensemble « nues et au lit »

La nouvelle série de l’émission TLC sMothered a débuté en beauté alors que les téléspectateurs ont été présentés à une mère et à une fille adulte qui aiment passer du temps nues et au lit ensemble.

étouffé est tout au sujet des «liens intenses» entretenus par certaines mères et filles, et bien que certains téléspectateurs puissent les juger inhabituels ou inconfortables, quatre séries de l’émission prouvent qu’il existe de nombreuses relations étroites.

Le premier épisode de la nouvelle série a vu sa fille Paula, 27 ans, et sa mère Francia, 46 ans, parler de leurs habitudes, y compris Paula se promener dans sa maison et interagir avec sa mère nue.

Elle a dit qu’il est normal dans sa culture colombienne de voir des membres de sa famille nus, et a même dit que la nudité ferait partie de sa vie « parfaite ».

« Dans un monde parfait, je voudrais [spend] toutes les heures de la journée avec ma mère, nue et au lit », a-t-elle déclaré.

Paula a poursuivi: « En Colombie, pour vous de vous voir nus dans votre famille, c’est extrêmement courant. Nous sommes encore plus proches à cause de cela.

Une description pour smaterné décrit comment la mère et la fille croient « qu’il n’y a pas de limites », ajoutant : « Elles dansent, font la fête et dorment nues ensemble, se livrant même à des batailles de chatouilles occasionnelles. Pour ce couple, les rôles mère-fille sont inversés. l’esprit juvénile la fait agir comme une enfant, Paula assume la responsabilité de s’assurer que sa mère est correctement nourrie et a toujours un panier-repas. »