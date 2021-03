Les téléspectateurs sont «  horrifiés  » après avoir regardé le documentaire Seaspiracy de Netflix sur l’industrie de la pêche

L'Oreal Care & Styling L'Oréal Serie Expert Silver Neutralising Après-Shampooing 200ml

L'Oréal Serie Expert Silver Neutralising Après-Shampooing neutralise les reflets jaunes sur les cheveux blancs et gris. Il laisse une couleur uniforme. Les cheveux sont plus doux, plus éclatants et le coiffage est plus facile. Il sublime les cheveux sans les alourdir.