Les téléspectateurs s’extasient sur la nouvelle série d’action Chris Pratt sur Amazon Prime

Basé sur le roman 2018 du même nom de Jack Carr, La liste des terminaux voit Pratt jouer le rôle de Navy SEAL James Reece. Pratt produit également l’émission de huit épisodes, qui suit le retour de Reece dans sa famille après que la mission secrète de son peloton a été prise en embuscade.

Cependant, bien que La liste des terminaux a obtenu un score élevé auprès des téléspectateurs, on ne peut pas en dire autant des critiques, la série à la façade de Pratt ne gagnant qu’un maigre score de 37% sur le site d’agrégation de critiques.

Cela n’a pas empêché les fans de s’extasier sur la série, avec une personne écrivant sur Rotten Tomatoes : « Super série. N’écoutez pas les « critiques professionnels ». Si vous recherchez de l’action avec un excellent casting, ce spectacle est fait pour vous.

Une deuxième personne a écrit : « La série était absolument fantastique ! Chris Pratt était incroyable, y compris le reste de la distribution ! » tandis qu’un troisième a ajouté: «Le scénario et le jeu d’acteur sont excellents. Je ne sais pas ce que pensent les critiques – idiots.

« Un autre cas de contrôle avec le public sur les critiques. Si vous recherchez une série d’action solide, ne cherchez pas plus loin », a écrit un quatrième téléspectateur, avec un cinquième en écho : « The Terminal List est une émission militaire EXCEPTIONNELLE, là-haut avec The Unit & Seal Team. Au diable les ‘relecteurs’.

La nouvelle série Amazon Prime de Chris Pratt, The Terminal List, a séduit les téléspectateurs. Crédit : Amazon Prime

Mais les critiques cinglantes des critiques ont inondé le Web après La liste des terminaux sortie, avec Benjamin Lee de The Guardian giflant la série avec une critique d’une étoile et écrivant: «C’est un projet passionnel pour Pratt, qui n’a pas hésité à propos de son obsession militaire, mais vous ne le sauriez pas en regardant l’acteur donner sans doute son la performance la plus paresseuse à ce jour, parcourant léthargiquement des scènes comme s’il était juste là pour le casting.

Pendant ce temps, Nick Schager a écrit dans sa critique du Daily Beast que l’émission « se plie aux téléspectateurs masculins de l’état rouge avec des références de routine à la bière, aux armes à feu, à la musique country et à la chasse » tandis que Daniel D’Addario a appelé La liste des terminaux ‘une séance austère et misérable, qui serait difficile à prendre comme un film de deux heures, et qui a été inexplicablement montée jusqu’à huit heures’ dans Variety.