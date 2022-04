Les téléspectateurs se sont effondrés après que le couple ait  » échoué  » à trois sur la nouvelle émission bizarre de Channel 4

Nathan et Mady voulaient voir ce que ce serait d’avoir un trio et ont invité une femme du nom de Precious dans leur chambre.

S’exprimant avant leur rencontre, un Nathan très excité a déclaré: « Ça va être si bon, plus de femmes, plus de plaisir. »

À un moment donné, on a entendu Mady dire : « C’est dommage qu’on ne puisse pas partir et le laisser dormir. »

Il a dit à Mady: « Tu as fait de ma première expérience une mauvaise expérience. Tu m’as fait exprès de me sentir comme une pièce de rechange. Ta plus grande peur d’être l’intrus, tu me l’as mis. »