Les téléspectateurs qualifient le nouveau spécial Netflix de Jimmy Carr de « absolument brillant »

Le nouveau spécial Netflix de Jimmy Carr a été décrit comme « absolument brillant » par les téléspectateurs.

Sa matière sombre est sorti hier (25 décembre) et voit le comédien raconter certaines de ses blagues les plus controversées à ce jour.

Il y a eu une tempête sur Twitter, beaucoup ont répondu au tweet promotionnel de Carr avec des commentaires pleins d’éloges.

« Je l’ai regardé hier soir, c’est super », a fait remarquer un utilisateur.

« Brillant comme toujours », a déclaré un autre.

« Rien ne dit plus joyeux Noël que votre matériel Jimmy », a déclaré un autre tweeter. « Comme c’est bon de vous avoir autour ! »

Le spécial aborde des sujets tels que la pandémie de Covid-19 et commence par un message qui avertit les téléspectateurs des «choses terribles» qu’il est sur le point de ridiculiser.

Crédit : Netflix

Alors qu’il apparaît sur scène devant la foule à Southend-on-Sea, l’homme de 49 ans ajoute que les choses qu’il s’apprête à dire ne sont que « des blagues ».

Il dit : « Cette émission contient des blagues sur des choses terribles.

« Des choses terribles qui ont pu vous affecter, vous et les personnes que vous aimez.

« Mais ce ne sont que des blagues. Ce ne sont pas des choses terribles.

« Il y a une énorme différence entre faire une blague sur un viol et faire un viol. J’espère que je f ******. »

Dans une interview avec 45secondes.fr en septembre, Carr a déclaré: «C’est une pensée étrange de penser que tout ce que j’ai fait est surveillé aujourd’hui par quelqu’un.

« Tout est là, les gens cliquent dessus, le regardent et l’apprécient.

« Mais je suppose que c’est une raison pour se détendre et s’asseoir et profiter, parce que vous vous dites: » Eh bien, c’est déjà là-bas. La ligne qui met fin à ma carrière, je l’ai déjà dit, je n’y peux plus rien maintenant. Relaxer.

« Et ça va, parce que c’était une blague, et les blagues sont ces choses très spéciales où vous prenez une chose très sérieuse à la légère, et vous essayez de la traiter et de la traverser avec humour. »

Crédit : Alamy

Plus tôt cette année, le lauréat du British Comedy Award a publié un mémoire et un manuel d’auto-assistance intitulés Avant et rire : un livre qui change la vie.

« J’aurais pu téléphoner dans une biographie du showbiz de 60 000 mots, coller quelques photos, encaisser le chèque, super », a-t-il déclaré dans une interview avec le Guardian.

«Mais je ne voulais changer personne et à la fin, c’est devenu un travail d’amour.

« L’auto-assistance m’a un peu ouvert les yeux sur l’idée que les règles qui affectent nos vies ne sont pas écrites. »