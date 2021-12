Les téléspectateurs qualifient le nouveau film de Sandra Bullock sur Netflix de « à surveiller »

Le nouveau film Netflix percutant de Sandra Bullock est qualifié de « incontournable » par les téléspectateurs, dont beaucoup sont émus par l’histoire tragique. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

L’impardonnable met en vedette Bullock dans le rôle de Ruth Slater, une femme récemment libérée de prison pour meurtre qui tente de reprendre sa vie en main après 20 ans enfermée et de retrouver sa sœur cadette.

Un synopsis officiel se lit comme suit : « Sortie de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater (Bullock) réintègre une société qui refuse de pardonner son passé.

« Face au jugement sévère de l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison, son seul espoir de rédemption est de trouver la sœur cadette qu’elle a été forcée de laisser derrière elle. »

Crédit : Netflix

Si l’intrigue vous semble familière, c’est parce qu’elle est basée sur la mini-série britannique non pardonné, qui mettait en vedette Suranne Jones et Will Mellor, sorti en 2009.

Le film, qui met également en vedette Jon Bernthal et Viola Davis, a atterri sur Netflix le 10 décembre et les téléspectateurs l’ont déjà enthousiasmé.

Une personne a dit : « Ce nouveau film sur Netflix avec Sandra Bullock L’impardonnable est une montre à ne pas manquer, mon a ** émotionnel a versé quelques larmes. «

Un autre a écrit : « Le film L’impardonnable sur Netflix est un autre joyau dramatique.

« Mais ne le regardez pas sans mouchoirs… »

Un troisième a déclaré : «L’impardonnable sur Netflix est tellement émouvant. Sandra Bullock m’a fait pleurer.

Tandis qu’un autre écrivait : «L’impardonnable sur Netflix est un must.

« Comme d’habitude, Sandra Bullock est incroyable. C’est un super film du début à la fin. »

Tout en se préparant pour le rôle, Bullock a rencontré des femmes qui étaient en prison et dit que l’expérience l’a inspirée à se faire tatouer et l’a aidée à être une meilleure maman.

Crédit : Netflix

Elle a déclaré à Extra: « L’un de mes tatouages ​​était en l’honneur de l’une des femmes que j’ai interviewées et qui m’a aidé à mieux comprendre ma fille.

« Elle aussi est passée par le système de placement en famille d’accueil et il y avait quelque chose de similaire et elle dit: » Oh, mon Dieu, cela m’est arrivé. C’est qui j’étais. »

« Je suis rentré à la maison et je me suis dit : ‘Comment se fait-il que je sois allé là-bas pour avoir son histoire, et que j’en sois parti en étant un meilleur parent grâce au cadeau qu’elle m’a fait ?' »