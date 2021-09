Les téléspectateurs ont le cœur brisé par le fils de Michael Schumacher dans le documentaire Netflix

La légende de la Formule 1 a subi une grave lésion cérébrale dans un accident de ski en 2013 et est restée hors de vue du public depuis.

Dans Schumacher, la famille de l’homme de 52 ans s’est confiée sur la tragédie qui a remodelé leur vie, et les paroles de son fils Mick ont ​​fait pleurer de nombreux téléspectateurs.

Le jeune homme de 22 ans a suivi les traces de son père et court maintenant pour Haas en Formule 1 – et il a dit qu’il abandonnerait tout pour partager ces expériences avec son père septuple champion du monde.

Il a déclaré: « Depuis l’accident, bien sûr, ces expériences, ces moments que je pense que beaucoup de gens ont avec leurs parents ne sont plus présents, ou dans une moindre mesure.

« Et à mon avis, c’est un peu injuste. »

Il a poursuivi: « Je pense que papa et moi, nous nous comprendrions d’une manière différente maintenant. Tout simplement parce que nous parlons une langue similaire, la langue du sport automobile. Et que nous aurions beaucoup plus à dire.