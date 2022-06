Les téléspectateurs ne peuvent pas surmonter Paul McCartney Megan Thee Stallion Contrast à Glastonbury

Il y a quelque chose pour tout le monde à Glastonbury 2022 semble-t-il, comme en témoigne le contraste entre Paul McCartney et Megan Thee Stallion se produisant en même temps.

Les anciens Beatles étaient en tête d’affiche sur la Pyramid Stage ce soir (25 juin), en commençant par une interprétation de « Can’t Buy Me Love ».

Pendant ce temps, sur l’autre scène, le rappeur de 27 ans est arrivé en tenue de bondage complète en chantant des chansons telles que « WAP » et « Body ».

Un autre a déclaré: « Si vous voulez vivre l’expérience la plus choquante de votre vie, je vous recommande d’aller sur la chaîne iPlayer # Glastonbury2022 et de basculer entre les flux Paul McCartney et Megan Thee Stallion toutes les 2 minutes. »