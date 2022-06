Les téléspectateurs louent l’émission Netflix « Feel Good » qui est de retour pour la cinquième série

Les téléspectateurs font l’éloge de l’émission Netflix « se sentir bien » Quelqu’un Nourrit Phil alors qu’il revient pour sa cinquième saison. Vous pouvez visionner un extrait de l’émission ici :

La série voit Tout le monde aime Raymond le créateur Philip Rosenthal se rend dans différentes villes du monde, où il goûte à leur cuisine locale.

Quelqu’un Nourrit Phil lancé en 2018, où Phil a visité de nombreuses villes dont Saigon, Lisbonne et la Nouvelle-Orléans.

En plus de savourer de délicieux plats, Phil utilise également le spectacle pour mettre en évidence les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif qui font une différence dans les villes présentées.

Sa cinquième saison est arrivée sur la plateforme de streaming le mois dernier et il est juste de dire que les fans ne s’en lassent pas.

En postant sur Twitter, une personne a écrit: « Il n’y a pas un seul spectacle jamais fait qui me rende plus heureux que Quelqu’un Nourrit Phil. Le spectacle de voyage parfait où tout le monde est beau et gentil et incarne la façon dont nourrir les gens est une démonstration d’amour. Je jure que je pleure presque à chaque épisode. »

Quelqu’un Nourrit Phil. Crédit : Netflix

Un autre a déclaré: « J’ai adoré la nouvelle saison de Quelqu’un Nourrit Phil comme toujours une façon vraiment légère et agréable de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux aliments. @PhilRosenthal est si facile à regarder et si sympathique.

Quelqu’un d’autre a commenté: « Recommandation aléatoire de télévision de bien-être que personne n’a demandée: Quelqu’un Nourrit Phil. Le spectacle est délicieux et me donne toujours faim.

Et un quatrième d’ajouter : « J’adore Quelqu’un Nourrit Phil tellement de. @PhilRosenthal est tout simplement une joie. Qu’il participe réellement à cela à la manière d’Anthony Bourdain, en tant qu’apprécieur de la culture dans son ensemble. Merci @netflix de continuer à faire cette émission ! »

La saison cinq voit Phil visiter Oaxaca au Mexique, Portland et le Maine aux États-Unis, la capitale espagnole de Madrid et Helsinki en Finlande.

Crédit : Netflix

Dans une récente interview avec le Guardian, Phil a expliqué que la raison pour laquelle il a l’air si impressionné pendant le tournage est qu’il est vraiment ravi de goûter à de la nourriture nouvelle et inhabituelle.

Il a déclaré : « Je suis très impressionné. Des gens m’ont même dit : « On dirait que tu aimes tout. Et la vérité est que j’aime tout, ou du moins tout ce que je mets dans la série.

Il a poursuivi: «Je ne veux jamais être grossier.

« Je ne veux jamais insulter la culture de qui que ce soit ou même ses sentiments personnels. Donc en général, s’il m’est servi, je vais au moins le goûter.