Les téléspectateurs estiment que Jodie Comer et Stephen Graham méritent les BAFTA pour des performances déchirantes en aide

Le drame dévastateur d’hier soir (16 septembre) sur les foyers de soins de Channel 4 Aider a été comblé d’éloges par les téléspectateurs – dont beaucoup demandent à Jodie Comer et Stephen Graham de recevoir des BAFTA pour leurs puissantes performances. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :

Le drame unique écrit par Jack Thorne (Enola Holmes, ses matières sombres) tourne autour de la relation entre l’assistante soignante Sarah (Comer) et Tony (Graham), un patient de 47 ans atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce alors que Covid-19 s’empare de la maison de soins de Liverpool.

Le drame poignant a certainement fait forte impression sur les téléspectateurs, qui ont distingué Tuer Eve étoile Comer et Ligne de conduite l’acteur Graham pour ses éloges particuliers.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: « Donnez maintenant le BAFTA à Stephen Graham et Jodie Comer. En fait, donnez-leur tous les prix pour nous avoir montré l’incroyable, honteuse et déchirante vérité. »

Un autre a déclaré: « #Aide – c’était bouleversant et brillant à parts égales. Merci @StephenGraham73 et Jodie Comer pour ces performances puissantes et ce discours final. @Channel4 Drame digne des BAFTA. »