Les téléspectateurs époustouflés par la performance de Kevin Hart dans un nouveau film Paternité

Le film a atterri sur Netflix la semaine dernière – juste à temps pour la fête des pères – et les téléspectateurs qui l’ont déjà vu ont afflué sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de la performance de Hart.

L’histoire déchirante est basée sur l’histoire vraie Deux baisers pour Maddy : un mémoire de perte et d’amour de Matthew Logelin et met en vedette Hart dans le rôle de Logelin – un homme qui devient père célibataire après la mort tragique de sa femme le lendemain de l’accouchement.

Le film émouvant – et la performance impressionnante de Hart – a laissé les téléspectateurs en larmes.

Posté sur Twitter , un utilisateur de Netflix a déclaré: « Kevin Hart, je viens de finir de regarder Paternité et c’est de loin le meilleur film que j’aie jamais vu !

Aux côtés de Hart, le film met également en vedette Melody Hurd, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan et Paul Reiser.

Il a déclaré: « Il s’agit de trouver une ligne sur laquelle vous pouvez marcher, de livrer un message et de ne pas être au-dessus de l’humour. Soyez fondé lorsque les moments l’exigent, n’est-ce pas? Faites-leur des rires réels et réactifs, plutôt que des rires forcés .

« Mais dans ce cas, pour moi, il s’agissait du drame. Il s’agissait de m’assurer que j’étais crédible dans ce que j’ai perdu et la douleur et la douleur que je ressentais.

« Je m’assure également que vous êtes de mon côté pour me soutenir et comprendre la quantité d’amour que j’ai dû donner à cette petite fille et je ne veux pas ne pas être là pour elle.