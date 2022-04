Les téléspectateurs en larmes à cause du documentaire « déchirant » de Nikki Grahame

Cependant, tout au long de sa vie, elle a fait des allers-retours à l’hôpital pour être soignée contre l’anorexie – la cause de sa mort tragique et prématurée à l’âge de 38 ans.

Sa mère Sue a déclaré dans l’émission: « Il y avait la Nikki que tout le monde connaissait et aimait, et il y avait cet alter-ego qui interviendrait.

Le documentaire présente également des images difficiles à regarder des séances de Grahame avec la thérapeute en toxicomanie et troubles de l’alimentation Maddy Saligari, qui réfléchit à la façon dont la maladie de la star était « au plus profond d’elle ».

« Il était 10 heures du matin et je l’ai appelée, et elle est allée sur la messagerie vocale », a déclaré Saligari.

L’un d’eux a écrit: « Regarder le documentaire #nikkigrahame à la télévision. C’est tellement déchirant et je pourrais vraiment pleurer. Je n’arrive toujours pas à croire qu’elle n’est plus ici sur terre. Je l’ai rencontrée il y a quelques années lors d’un événement et je voulais juste pour la serrer dans mes bras et la ramener à la maison avec moi. »