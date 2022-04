Les téléspectateurs en larmes à cause de la « mauvaise réponse la plus drôle de tous les temps » du lien le plus faible

Les jeux-questionnaires sont remplis de danger; un faux faux pas et vous devenez une sensation virale, et pas pour les bonnes raisons. Demandez simplement à ce type :

Cependant, une question l’a vraiment attrapé, et les gens en ont eu des points de suture en ligne.

Dans un clip qui a maintenant été largement partagé sur les réseaux sociaux, le présentateur et ancien Joie La star Jane Lynch demande : « Martin Scorsese a neuf nominations aux Oscars pour la réalisation, mais sa seule victoire était pour quel film ? »

Malheureusement, cependant, le moment a eu raison du pauvre vieux Sean, et à la place, il dit qu’il n’est pas très doué pour les films et répond : « Je vais devoir deviner et dire 8 miles.«