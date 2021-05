Les téléspectateurs émotionnels après avoir vu l’audience en direct aux BRITs

Niu Brume Après-Soleil Bio 100ml

La Brume Après-Soleil 100ml Niu est un soin à la texture douce et fluide agréable pour la peau avoir l'avoir exposée au soleil. Sa formule à base d'aloe vera, d'huile d'amande et huile de ricin hydrate et apaise. Conçue pour tous les types de peau, même les peaux sensibles et intolérantes aux filtres chimiques, elle se place comme un allié pour réparer la peau des dommages causés par le soleil. Sa composition contient +98% d'ingrédients d'origine naturelle et +22% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Waterproof , sans nanoparticules et sans parfum.