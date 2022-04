Les téléspectateurs disent tous qu’il leur manque une chose de la série 6 de Peaky Blinders

La dernière série de Peaky Blinders a été salué par les téléspectateurs comme un moyen approprié de mettre fin à la série bien-aimée, mais pour beaucoup, il n’y avait qu’une seule chose qui l’empêchait d’être parfaite.

Tommy Shelby et le gang ont fait leur première apparition sur BBC Two en 2013, et au cours des neuf dernières années, ils ont fait leur chemin vers BBC One tout en offrant des divertissements à la demande à tous les fans qui les regardent sur Netflix.

Au fil des années et des épisodes multiples, les fans en sont venus à associer la série à son thème musical Main droite rouge; une chanson de Nick Cave and the Bad Seeds qui décrit un « grand bel homme » portant un « manteau noir poussiéreux » alors qu’il arrive dans une « tempête qui se prépare ».

Tommy Shelby dans Peaky Blinders. Crédit : BBC

L’écrivain Steven Knight a précédemment noté que les paroles pourraient être utilisées pour décrire Tommy Shelby, et après avoir longtemps lié la chanson à la série, les fans ont été attristés de réaliser qu’elle avait été exclue des six derniers épisodes, dont le dernier a été diffusé hier soir ( 3 avril).

Un téléspectateur a décrit la décision d’exclure la chanson comme la « pire chose à propos de cette série », tandis qu’un autre utilisateur de Twitter a déclaré que le thème « emblématique » était la « seule chose qui manquait à la finale ».

Après avoir fait ses adieux à Tommy dans la finale, un troisième spectateur a suggéré que les créateurs « auraient vraiment dû y mettre fin avec la mélodie du thème », ajoutant: « Cela aurait été la fin parfaite. »

Ils auraient vraiment dû le terminer avec la mélodie du thème. Ça aurait été la fin parfaite. #Peaky Blinders – (.x.Sarah Jane.x.) (@sassysarah_xo) 3 avril 2022

Bien que la chanson soit clairement un choix approprié pour la série, les fans pourraient être surpris d’apprendre qu’elle n’a pas été écrite spécifiquement pour Peaky Blinders.

Mick Harvey, guitariste et co-fondateur des Bad Seeds, a déclaré que la chanson avait en fait « des débuts assez modestes », disant au New York Post qu’une grande partie provenait d’une chanson sur laquelle le groupe avait travaillé pour l’album de 1994. Laissez entrer l’amour.

Knight ne prévoyait à l’origine d’utiliser la piste que dans l’épisode d’ouverture de Peaky Blindersmais il a décidé de le garder comme thème car il était lié à de nombreux aspects différents de la série.

La pire chose à propos de cette série n’est pas d’utiliser « Red Right Hand » comme thème musical ! #Peaky Blinders — Mlle Garner (@MissGarner74) 3 avril 2022

Il a déclaré au Post: « Les paroles évoquent notre paysage industriel et le » grand bel homme « pourrait, bien sûr, être Tommy Shelby. Au cours de la série, nous avons joué avec ce que pourrait être le » Red Right Hand « . Les mots ont joué sur les communistes se serrant la main, et sur la révélation que Chester Campbell de Sam Neill a des liens avec les combattants d’Ulster.