Les téléspectateurs disent que le premier épisode de House of the Dragon devrait être accompagné d’un avertissement de déclenchement

AVERTISSEMENT DÉCLENCHEUR : CONTENU TRAUMATISANT SUR L’ACCOUCHEMENT

Dans Game of Thrones, Madame Mélisandre a dit un jour « car la nuit est sombre et pleine de terreurs ». Eh bien, cette histoire est sombre et pleine de spoilers, alors lisez la suite si vous avez vu le premier épisode de Maison du Dragon.

Les téléspectateurs ont signalé des crises de choc et même de panique après s’être assis pour regarder Maison du Dragon en raison d’une scène déchirante qui ferait frissonner même les plus aguerris Fans de Game of Thrones.

Oui, c’est à propos de CETTE scène.

Considine a salué le travail de la co-star Sian Brooke. Crédit : HBO/Sky

Jeu des trônes était bien connu pour son affinité pour le sexe, le gore et… eh bien, plus de gore. Mais cette scène de naissance prend vraiment le gâteau.

Alors que le sang coulait lors du tournoi royal pour marquer la naissance d’un nouveau prince, la reine Aemma (Sian Brooke) se battait pour traverser l’agonie sanglante de l’accouchement.

La foule rugit lorsqu’on lui dit Targaryen La reine est en train d’engendrer un nouveau roi, mais le Mestres invoquera bientôt le roi Viserys (Paddy Considine) pour annoncer la mauvaise nouvelle : il doit choisir entre la vie de son fils à naître et voir sa femme tuée devant lui, ou perdre les deux.

Crédit : HBO/Sky

Une accoucheuse plutôt choquée explique à King Viserys sur une nouvelle procédure qu’ils connaissent à la Citadelle, et poursuit en expliquant une césarienne livraison.

Connaissance Aemma ne survivrait pas, le roi fait un signe de tête sinistre pour couper l’enfant du ventre de la reine, bien qu’elle soit vivante, éveillée et pleinement consciente.

Oof idk si cela vaut la peine de le dire ou non, mais le premier épisode de house of the dragon contient des scènes très graphiques. About a eu une crise de panique à l’idée de « tenir la reine pendant qu’elle est pleinement consciente pour lui couper l’enfant ». Définit un avertissement de déclenchement pour cela entrant — Emily, PhD Pro Streamer / 𖤍amralime𖤍 (@http_emxly) 22 août 2022

House of the Dragon aurait dû être accompagné d’un avertissement de déclenchement. J’ai eu une césarienne il y a dix mois. J’ai pleuré, je tremble. Trop. – Charday Reneè Ward (@charday_renee) 22 août 2022

TW : Naissance difficile Si vous êtes enceinte et que vous voulez éviter ce thème, NE REGARDEZ PAS House of the Dragon. — mamaRISSA✨ (@RissqueRay) 22 août 2022

Les téléspectateurs ont été stupéfaits en tant que reine Aemma est coincée par les sages-femmes tandis que le roi s’accroche à sa main alors qu’elle se tord de douleur.

À travers à glacer le sang des cris et du sang, leur fils est né et ça valait le coup.

Ou était-ce? Non, parce que dans le style brutal de Jeu des trônesnous voyons la reine et un corps plus petit et enveloppé – le bébé – sur le bûcher funéraire.

L’épisode House of the Dragon aurait dû être accompagné d’un avertissement de contenu – donc pour ceux qui en ont besoin, le voici. Avertissement de contenu – perte de bébé et section crash graphique c. @hbomax @HBO peut-être devriez-vous avertir les gens 🙃 -Krystina❤️ (@complexcool13) 22 août 2022

Spoiler Alert : La Maison du Dragon…

Dans un monde post-Roe, était-ce vraiment une bonne décision de montrer une scène où un mari décide de sacrifier sa femme pour un bébé ? #HOTD – Nicole Kristal (@NicoleKristal) 22 août 2022

House of the Dragon : nous n’allons pas avoir la violence gratuite que Thrones avait Aussi House of the Dragon : amputer quelques putains de boules lmao aussi couper ce bébé hors de cette chienne – Bobby Sawyer (@crunchyBx) 22 août 2022

Les téléspectateurs ont signalé des attaques de panique, des larmes et un choc direct après avoir été témoins de la scène sauvage.

Un téléspectateur a déclaré : « Je ne sais pas si cela vaut la peine d’être dit ou non, mais le premier épisode de Maison du Dragon a des scènes très graphiques. About a eu une crise de panique après avoir ‘tenu la reine alors qu’elle était pleinement consciente pour couper l’enfant de son’ truc. »

Et House of the Dragon est déjà dérangeant comme de la merde, de la violence insensée, du sexe bizarre, des dialogues de cul fous et une femme qui hurle en train d’accoucher qui va très probablement mourir, yup GoT est de retour lol #MaisonduDragon – Nathan Wiles (@NWiles24) 22 août 2022

Pour tous ceux qui envisagent de regarder House Of The Dragon, des TW massifs pour la perte de bébé, le travail traumatisant et la perte de mère — Janette🏴‍☠️ (elle) (@JanetteKirchner) 22 août 2022

Un deuxième a ajouté : « Maison du Dragon aurait dû venir avec un avertissement de déclenchement. J’ai eu un césarienne il y a dix mois. J’ai pleuré, je tremble. Trop. »

Tandis qu’un troisième disait : « Si vous êtes enceinte et que vous voulez éviter cela [difficult birth] thème NE PAS REGARDER Huse du Dragon. »

Donc voilà. Jeu des trônes est de retour, bébé. Et Jeu des trônes ne se retient pas.

De plus, le reste du premier épisode était plein de mort, de sexe et, euh, de castration graphique.