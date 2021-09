Les téléspectateurs disent que la finale tendue de Vigil est la chose «la plus stressante» qu’ils aient jamais regardée

AVERTISSEMENT : CONTIENT DES SPOILERS

Tendu Drame de la BBC Veillée a connu une fin dramatique ce soir, de nombreux téléspectateurs affirmant que la finale était l’une des émissions de télévision «les plus stressantes» qu’ils aient jamais regardées.

La série met en vedette Suranne Jones dans le rôle de l’inspecteur-détective en chef Amy Silva, qui est chargée d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un membre d’équipage à bord du sous-marin nucléaire Trident HMS Vigil, tout en essayant simultanément d’arrêter son propre traumatisme passé au milieu d’une vie claustrophobe à bord .

Pour le final de la série, Mark Prentice d’Adam James a fini par se sacrifier pour que Silva puisse courir pour échapper à Matthew Doward (Lorne MacFadyen), qui a ensuite mis un masque à gaz et l’a poursuivie autour du sous-marin dans un étrange jeu du chat et de la souris.

Crédit : BBC

Au fur et à mesure que le drame se déroulait, de nombreuses personnes ont tweeté pour dire que l’épisode était la télévision la plus stressante qu’ils aient vu depuis longtemps – et, dans certains cas, jamais.

Un téléspectateur a déclaré: « C’est la télé la plus stressante que j’ai regardée depuis longtemps #Vigil. »

Un autre a écrit: « Heck #Vigil doit être l’une des choses les plus stressantes que j’ai jamais vues. »

Crédit : BBC

Un troisième a ajouté: « Désolé, je ne pourrai probablement pas travailler demain. L’Ep5 de Vigil n’est pas venu avec un avertissement indiquant que ce serait l’heure la plus stressante de la télévision jamais diffusée. Aucune chance que je me détende suffisamment pour dormir. »

Quelqu’un d’autre a dit que c’était encore plus intense que Game of Thrones‘ célèbre épisode intense ‘The Red Wedding’, écrit : « #Veillée doit être l’un des morceaux de télévision les plus stressants que j’ai jamais regardés, et je le dis en tant que personne qui a regardé tout Game of Thrones. (Inc Le mariage rouge). »

Je veux dire, #veillée doit être l’un des morceaux de télévision les plus stressants que j’ai jamais regardés, et je le dis en tant que personne qui a regardé tout Game of Thrones. (Inc Le mariage rouge) – Mhairi Ledgerwood (@meledgerwood) 26 septembre 2021

Zut #Veillée doit être l’une des choses les plus stressantes que j’ai jamais regardé -Annabel :star: (@annierosebel15) 26 septembre 2021

Certains ont même plaisanté en disant que la poursuite aux teintes rouges donnait l’impression que ‘il a été filmé au local laser quête’.

D’autres ont déclaré que la finale était le « meilleur épisode » de la série, tandis que certains ont suggéré que cela ressemblait plus à un « film d’horreur » qu’à un drame de la BBC.

Je me suis demandé quelle forme la finale de #Veillée prendrait après la semaine dernière, et il semble que «tout ce qui précède» s’applique. Surtout avec les scènes d’horreur de cache-cache avec les lumières rouges. Au contraire, il est prouvé que le sous-marin est robuste même si l’équipage ne l’est pas… pic.twitter.com/YhMPGdi5oL -David Murphy (@D1Smurphy) 26 septembre 2021

Avant le lancement de l’émission, Jones avait promis qu’il y aurait des rebondissements choquants jusqu’au dernier épisode.

Dans un Q&A à la presse, elle a déclaré: « C’est ce qui est audacieux dans la série.

« Qu’il s’agisse d’histoires humaines et comme je l’ai dit, il est tellement occupé par le contenu.

« C’est un spectacle audacieux, avec deux rôles féminins. Il a une histoire romantique, mais les sensations fortes du dernier épisode étaient incroyables et assez choquantes. »

Crédit : BBC

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. »

Jones a également expliqué comment elle avait fait toutes ses propres cascades pour le spectacle, révélant qu’elle avait fini par avoir un coup du lapin et la faire reculer, tout en étant « couverte d’ecchymoses ». pendant le tournage.

Elle a déclaré: « Quand j’ai lu le script pour la première fois, je me suis dit: » Oh mon dieu, ça a l’air incroyable – je peux faire toutes ces cascades!‘

Crédit : BBC

« Mais j’ai oublié mon âge. Je pensais que j’avais 23 ans quand je le lisais, et ce n’est plus vrai ! Donc J’ai dû faire beaucoup d’exercices juste pour développer mes forces afin de faire ces scènes.

« Et puis nous avons eu un écart à mi-chemin du tournage à cause du verrouillage, et quiconque avait un peu de ventre de verrouillage saura qu’il est assez difficile de reprendre des forces après cela.

« La plupart des cascades étaient quand nous revenions après la pause, donc c’était assez difficile de me reconstruire. J’ai eu un coup du lapin, j’ai mis mon dos plusieurs fois… J’étais couvert d’ecchymoses.

« À chaque fois Je suis rentré chez moi, mon mari m’a dit : ‘Qu’est-ce qu’ils t’ont fait maintenant ?‘