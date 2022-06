Les téléspectateurs demandent à Jon Bernthal de remporter des prix pour sa performance dans un nouveau drame policier

Jon Bernthal est revenu avec son nouveau drame policier granuleux cette semaine, et les gens sont déjà convaincus que le rôle le verra remporter des récompenses. Regardez la bande-annonce ici:

La mini-série est basée sur un livre non romanesque du même nom et détaille «l’ascension et la chute» d’un groupe de travail spécial.

Il suit l’histoire du sergent Wayne Jenkins (Bernthal), qui était l’un des huit officiers qui ont été condamnés pour diverses accusations de corruption en 2018 et 2019.

Le synopsis de Sky pour la série dit : « Développé par George Pelecanos et David Simon, et réalisé par Reinaldo Marcus Green, Nous possédons cette ville raconte l’ascension et la chute du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore et la corruption et l’effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques d’interdiction des drogues et d’arrestations massives ont été défendues au détriment du travail réel de la police.

Les gens pensent que Jon Bernthal devrait gagner un prix pour son nouveau rôle. Crédit : HBO

Et depuis qu’il a atterri, les téléspectateurs ont été époustouflés par la performance de Bernthal.

Faisant l’éloge de la femme de 45 ans, un fan a écrit: « C’est l’émission qui vaudra à Jon Bernthal sa première victoire aux Emmy et à Wunmi Mosaku sa première de nombreuses nominations aux Emmy.

« Il s’agit de la mini-série HBO annuellement récompensée par les prix impériaux. C’est ma série la plus attendue de l’année. C’est » We Own This City « . »

Faisant écho aux applaudissements, un autre a ajouté: « Nous possédons cette ville était A + de haut en bas.

« Le niveau d’acteur, d’écriture et de réalisation était au top. @jonnybernthal mérite toutes les fleurs et récompenses ! Il est maintenant temps d’écouter son podcast. »

« Quatre épisodes dans WE OWN THIS CITY, et juste donner à Jon Bernthal tous les prix. Seul David Simon pourrait raconter cette histoire », a déclaré un troisième.

L’acteur a été félicité pour sa performance. Crédit : HBO

Tandis qu’un autre a ajouté : « We Own This City n’a pas déçu ! J’ai crié quand j’ai revu #JamieHector à l’écran (Marlo bien sûr !)

« Mais oh boy, #JonBernthal est si brillant ! même si je savais comment son personnage finit, il m’a séduit ! jeu d’acteur phénoménal. Mérite tous les prix ! »

Et ce ne sont pas seulement les fans qui ont été impressionnés non plus, les critiques adorent également la série.

Dans sa critique pour Variety, Joshua Alston a déclaré que la mini-série est « étonnamment exécutée », notant à quel point elle est « inspirée par un type de véritable crime si omniprésent et profondément enraciné que seuls les outils et les tactiques évoluent avec le temps ».

Jen Chaney de Vulture, quant à elle, a déclaré qu’il était « impossible de regarder Nous possédons cette ville sans penser à Le fil« , avec Darren Franich de Entertainment Weekly le décrivant également comme une » émission policière fulgurante et brillante sur la corrosion des forces de l’ordre américaines et de l’Amérique elle-même « .

Il a également obtenu 93% sur Rotten Tomatoes, ce qui n’est pas mal du tout.