Les téléspectateurs dégoûtés par le secret écœurant du docteur dans le prochain documentaire True Crime de Netflix

Dans la bande-annonce, nous rencontrons Jacoba Ballard, l’un des premiers enfants biologiques de Cline à commencer à reconstituer ce qui s’était passé après qu’un test ADN à domicile l’a amenée à découvrir non pas un mais Sept demi-frères et sœurs.

« La majorité d’entre nous vivons dans un rayon de 25 miles les uns des autres », explique Ballard dans la bande-annonce. «Je me promène et je peux être lié à tout le monde. Je redoute chaque nouveau match qui arrive, mais ils continuent d’arriver.

Un certain nombre d’autres frères et sœurs sont présentés dans le teaser, l’un d’entre eux disant: « Vous priez: » S’il vous plaît, ne le laissez pas être quelqu’un que je connais, s’il vous plaît, ne le laissez pas être quelqu’un avec qui je suis sorti « . »

Oh mec. Tout le monde devrait jeter un coup d’œil à la bande-annonce de Notre Père. Blumhouse Netflix Documentaire sur un médecin de l’infertilité malade et tordu. A l’air sinistre.

« Oh mec. Tout le monde devrait voir ça Notre père bande annonce. Blumhouse Netflix Documentaire sur un médecin de l’infertilité malade et tordu. Ça a l’air sinistre », a déclaré un autre, tandis qu’un troisième a simplement écrit:« Ugh ça me donne des frissons – c’est horrible.

Un quatrième intervint : « La bande-annonce de Notre père doc sur Netflix a l’air fou comme f ** k. Un médecin spécialiste de l’infertilité a planté son propre sperme sur plus de 70 femmes dans la même ville et personne ne le savait depuis des décennies.

Comme indiqué par Netflix Tudum, cela devient un moyen de plus en plus courant pour les enfants adoptés et conçus par des donneurs comme Ballard et ses demi-frères et sœurs d’en savoir plus sur leur ascendance.