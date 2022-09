Les téléspectateurs de Rings of Power sont absolument terrifiés par les orcs dans une nouvelle série

Situé des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, la suite en huit parties se trouve être l’émission la plus chère de l’histoire de la télévision.

Une autre personne a pensé : « Pas d’histoire d’amour avec les orcs. Les orcs sont trop effrayants dans cette série et c’est génial ! La série a l’air incroyable. Ça me rend heureux. »

« Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneauxet ramènera les téléspectateurs à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir s’est accroché au plus fin des fils et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres.