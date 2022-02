Les téléspectateurs de Peaky Blinders ont le cœur brisé par l’hommage à Polly dans le premier épisode

La dernière série de Peaky Blinders est enfin là, et ça allait toujours être triste et étrange de regarder la série sans les performances captivantes d’Helen McCrory, qui jouait la matriarche Polly Gray.

L’acteur est décédé tragiquement l’année dernière à l’âge de 52 ans, à la suite d’une bataille privée contre le cancer, mais sa présence a perduré dans le premier épisode de la saison six.

La scène émouvante a touché les téléspectateurs, avec un tweet: « Moment poignant dans #PeakyBlinders montrant le portrait de tante Polly (Helen McCrory) au milieu de l’écran et le montrant lentement incinéré sous le regard du casting. »

Quelqu’un d’autre a dit: « Non non non pas polly je sanglote évidemment je savais que cela arriverait mais mon dieu #PeakyBlinders. »