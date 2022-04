Les téléspectateurs de Netflix restent bouche bée devant les scènes de sexe dans la suite de 365 jours

Le premier film est devenu tristement célèbre sur la plate-forme de streaming pour la quantité de sexe présenté, et il semble que les cinéastes l’aient encore une fois mis à rude épreuve pour la deuxième sortie.

Sorti en 2020, 365 jours a raconté l’histoire d’une femme qui a été emprisonnée par un type appelé Massimo et qui a eu une année entière pour tomber amoureuse de lui.

Quoi qu’il en soit, maintenant ils sont de retour et apparemment ils ont doublé les scènes de sexe, même au point où certains téléspectateurs se demandent s’il se passe autre chose.

La suite s’appelle 365 jours : ce jour et il met en vedette Anna-Maria Sielucka et Michele Morrone, qui reprennent leurs rôles de Laura et Massimo.