Les téléspectateurs de Netflix ont une question pour les Britanniques après avoir regardé le documentaire de Jimmy Savile

Maintenant, les crimes odieux du pédophile sont exposés à un public international sur la plateforme de streaming, et les téléspectateurs – tout à fait raisonnablement – ​​ne comprennent pas comment les Britanniques ne pouvaient pas voir que quelque chose n’allait pas dans le trésor national en disgrâce à titre posthume.

Dans un tweet qui a été aimé plus de 32 000 fois, un téléspectateur a écrit : « En regardant ce truc sur Netflix à propos de Jimmy Savile et salut les Britanniques, j’ai profondément besoin de comprendre comment vous ne saviez pas que ce type était un monstre. »

Un autre a ajouté: « La plus grande révélation de ce truc de Jimmy Savile sur Netflix est que les Britanniques ont une mauvaise vue. Ils ont regardé ça pendant des années et ont ensuite dit ‘Attendez, vous voulez dire que CE GARS est un pervers ?!' »

Un troisième a écrit: « Le nouveau documentaire de Jimmy Savile sur #Netflix est en fait incroyable. Chaque chose qu’il a dite était pratiquement un aveu de culpabilité, et tout le monde a juste ri. »

Les Américains sont actuellement en train de découvrir Jimmy Savile et honnêtement, je ne pense pas que nous, les Britanniques, ayons littéralement une explication raisonnable.

La question de savoir comment il s’en est sorti est, bien sûr, valable, et de nombreux collègues, journalistes et fans ont passé une décennie à essayer de comprendre comment ils n’ont pas compris sa criminalité.

Rowan Deacon, le réalisateur du documentaire en deux parties, a analysé plus de 700 heures d’images d’archives du prédateur et a conclu qu’il avait adapté son approche pour « se cacher à la vue » au fil des décennies.

Elle a déclaré: « Je pense que dans les années 1960 et 1970, ce qui est le plus choquant, c’est que ce que nous décrivons maintenant comme un comportement lascif, effrayant et agressant envers les femmes, qui se passe devant la caméra sur des images diffusées, ce qui est choquant à ce sujet n’est pas que il le fait, parce qu’on sait maintenant ce qu’on sait, c’est que personne ne cligne des yeux, c’est tout à fait normal.