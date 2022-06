Les téléspectateurs de Netflix « ne peuvent pas dépasser le premier épisode » de Money Heist: Corée

La série dramatique espagnole originale – et très réussie – a été créée par Álex Pina et a duré trois saisons entre 2017 et l’année dernière.

En plus de cela, toute l’escapade audacieuse a été mise en place par un mystérieux type nommé The Professor – et il existe même des versions de personnages très appréciés de Berlin – interprétés par Jeu de calmar acteur Park Hae-soo – Tokyo, Nairobi et plus.