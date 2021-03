Les téléspectateurs de Line Of Duty pensent qu’ils ont déterminé qui est le quatrième cadet après le premier épisode

Jusqu’à présent, trois caddies ont déjà été démasqués: Dot, ACC Derek Hilton et Gill Biggleloe. Mais un quatrième est toujours là.

Les téléspectateurs du drame policier sur le crime de corruption ont vu ce que beaucoup croyaient être une preuve directe – et c’était dans le bureau de Ian Buckells.

Pas le moyen le plus clair d’expliquer ce qu’ils pensaient mais un bon endroit quand même.

« Il est le seul à avoir plané au fil des saisons et à jouer de vrais sus quand on regarde comment il gère certains cas. Kate est trop évidente. »

Un autre pense que c’est un bluff: « Bien repéré! Ils ont été placés là pour que le spectateur le plus attentif puisse les voir. Mais est-ce juste un autre hareng rouge diabolique? »

Nous avons attendu des mois pour le prochain épisode de la série captivante et la première n’a certainement pas déçu.

L’un des points de discussion massifs du premier épisode était DCI Joanne Davidson (Kelly Macdonald) et son subordonné PC Farida Jatri (Anneika Rose) s’activant, l’officier le plus âgé abusant de sa position de pouvoir.

Vicky McClure, Adrian Dunbar et Martin Compston étaient tous de retour dans leurs rôles, mais nous avons été présentés à un nouvel ajout dans l’équipe AC-12 avec Shalom Brune-Franklin.

Macdonald a également fait ses débuts en tant qu’inspecteur en chef détective invité Davidson, l’enquêteur principal d’une affaire de meurtre non résolue dont la conduite suspecte attire l’attention de la lutte contre la corruption.

Les épisodes seront diffusés chaque semaine sur la BBC et sur iPlayer, et il y aura sept épisodes à apprécier cette fois-ci, ce qui en fait la série la plus longue à ce jour.