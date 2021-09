Les téléspectateurs de l’éducation sexuelle pensent que la scène finale légendaire de 1917 a été copiée

Et pour rendre les choses un peu plus faciles pour nous tous, l’utilisateur de TikTok @ecclesrose a assemblé les deux clips pour une comparaison facile – regardez-le ci-dessous :

Dans la scène un peu plus déchirante de 1917, nous voyons le caporal suppléant Schofield (joué par George Mackay) courir à travers un champ déchiré par la guerre tandis que des bombes explosent derrière lui et que ses camarades fantassins passent.

Et il n’était pas le seul à remarquer les similitudes entre les scènes, une personne a commenté : « J’ai pensé exactement la même chose !

Un autre a déclaré: « Je me demandais d’où je l’ai reconnu! »

La troisième saison très attendue de Éducation sexuelle a atterri sur Netflix le 17 septembre et a été un énorme succès auprès des fans.

Le montage chaotique d’ouverture nous a fait renouer avec les élèves, les enseignants et les parents de Moordale High, qui mettaient tous bel et bien le sexe dans Éducation sexuelle.

Tout d’abord, nous avons eu Otis profitant d’une fin de soirée dans une voiture, puis Eric et Adam se mettaient au travail et Ola et Lily participaient à d’étranges trucs extraterrestres.