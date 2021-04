Les téléspectateurs de l’Armée des morts devront chasser les onze œufs de Pâques de Subtle Ocean

En ce qui concerne les genres de films contrastés, il est difficile de penser à deux exemples plus disparates que Ocean’s Eleven et des films de zombies. Alors que le premier dépend d’un ensemble complexe de règles dans un monde ordonné d’hôtels et de mondains haut de gamme, le second se déroule généralement dans une apocalypse où des foules de morts-vivants réclament votre sang. Le cinéaste Zack Snyder a l’intention de réunir les deux mondes avec son prochain film Netflix Armée des morts. Décrit comme un film de « braquage de zombies », Snyder a révélé pendant Justice Con que son film faisait référence à Ocean’s Eleven comme hommage.

« Le [heist movies] qui m’ont vraiment eu sont comme Travail italien et Thunderbolt et Lightfoot et bien sûr, Ocean’s. Vous ne pouvez pas faire un film de braquage de zombies se déroulant à Vegas ou un film de braquage se déroulant à Vegas et ne pas avoir une référence à Ocean, en particulier dans un film qui fait d’autres références cinématographiques, et c’est subtil et nous essayons de ne pas devenir complètement fous, mais ça est ce que c’est. «

Armée des morts se déroule dans un monde cauchemardesque où un virus zombie a transformé toute la ville de Las Vegas en une société post-apocalyptique, où les zombies errent dans les rues et l’humanité est sur ses dernières jambes. Dans ce nouveau monde, un groupe de mercenaires est convaincu d’entrer à Vegas pour extraire une grosse somme d’argent d’un coffre-fort secret, quelques jours à peine avant que la ville entière ne soit expulsée de la surface de la Terre.

C’est là que la nature «braquage» du film entre en jeu. La seule différence est, au lieu de siroter élégamment du champagne tout en portant des smokings coûteux comme Danny Ocean et ses copains grifter, le casting principal de Armée des morts, dirigé par Dave Bautista, devra tirer et se frayer un chemin dans une ruche de zombies. Dans une précédente interview, Snyder avait expliqué que les zombies qui figurent dans son film sont intelligents et rapides, capables de former un réseau pour attaquer leur proie.

« Dans ce concept, c’était cette idée que nous ferions évoluer les zombies ou il y aurait une hiérarchie, il y aurait une sorte de [organization]. Vous apprendrez dans le film le « pourquoi » de celui-ci car il est très spécifique de savoir pourquoi certains zombies sont des « Shamblers », et certains zombies sont des « Alphas », c’est très particulier … Mais les Alphas, j’y pense en quelque sorte comme des loups ou des bêtes de somme qui peuvent travailler en équipe. Zeus [Richard Cetrone] est leur gars principal, et la reine des zombies [Athena Perample] bien sûr, ils ont ce genre de façon primitive de communiquer. Je ne sais même pas comment cela fonctionne, mais cela vient en grande partie du règne animal. Ils ne font qu’un avec la nature si vous voulez. «

Il sera intéressant de voir comment Zack Snyder fait référence au monde de Ocean’s Eleven dans sa nouvelle réalité étrange et infestée de zombies. Réalisé et co-écrit par Zack Snyder, Armée des morts étoiles Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film sortira sur Netflix le 21 mai.

