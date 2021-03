Les téléspectateurs de la ligne de devoir irrités par le commentaire «  bizarre  » de Ted Hastings sur le personnage trisomique de Down

Bioderma Nodé A Shampoing Apaisant Cuirs Chevelus Sensibles Irrités 400ml

Bioderma Nodé A Shampooing Apaisant c'est un soin d'hygiène capillaire apaisant. Il calme les irritations et les démangeaisons du cuir chevelu sensible et irrité tout en respectant son équilibre naturel. Par ses propriétés apaisantes, hydratantes et gainantes, l'actif dermatologique D-Panthénol apporte un