Les téléspectateurs de la BBC font des prédictions précoces sur le personnage de Sean Bean

Je n’ai rien de négatif à dire sur #Temps. Seulement que c’est difficile à regarder… mais c’est censé l’être. Et cela témoigne de l’écriture et des performances incroyables. Et pas seulement par Sean Bean et Stephen Graham. L’ensemble du casting est superbe. 21h, BBC One. https://t.co/S9o2B4H0On

-Elliot Gonzalez (@elliot_gonzalez) 6 juin 2021