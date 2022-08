Les téléspectateurs de House of the Dragon sont «dégoûtés» par le scénario de la relation «foutue»

Attention, contient des spoilers pour House of the Dragon

Bien sûr, le Jeu des trônes La franchise est connue pour ses relations peu orthodoxes – des amants interdits et des mariages forcés à l’inceste pur et simple.

Beaucoup de gens craignaient le pire lorsque Corlys Velaryon (Steve Toussaint) a pris le roi de côté pour proposer sa fille comme épouse et reine – notamment parce que Lady Laena (Nova Foueillis-Mosé) était également liée à Viserys.

Quelqu’un d’autre a dit: « La scène du roi Viserys et de Lady Laena est tellement cringeeeee. Je sais que c’est basé il y a des milliers d’années, mais l’écart d’âge est dégoûtant #HouseOfTheDragonHBO. »

Viserys n’avait pas non plus l’air extrêmement à l’aise avec l’idée, mais toute la moindre sympathie que les fans auraient pu avoir pour lui est sortie directement de la porte lorsqu’il a annoncé sa décision de ne pas épouser une Laena de 12 ans … mais une Alicent Hightower, 15 ans, à la place.

Naturellement, le choix ne s’est pas bien passé avec Corlys et Rhaenys, tandis que Rhaenyra avait l’air plutôt mortifiée à l’idée que sa meilleure amie devienne sa belle-mère.

Ouais, on dirait que nous allons encore une fois faire une course folle.

