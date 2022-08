Les téléspectateurs de House of the Dragon sans voix après le premier épisode brutal et déchirant

AVERTISSEMENT : CONTIENT DES SPOILERS DE L’ÉPISODE 1 DE LA MAISON DU DRAGON ET DU CONTENU DÉCLENCHANT SUR L’ACCOUCHEMENT

Maison du Dragon ne nous soulage clairement pas doucement, après avoir lancé sa première saison avec un premier épisode brutal plein de mort, de sexe et, euh, de castration graphique. On dirait qu’on a tous besoin d’un bon verre, hein ?

Oui, de nombreux téléspectateurs ont admis qu’ils étaient en larmes après avoir regardé le premier épisode ce soir, qui nous a emmenés dans un véritable voyage – évidemment l’énergie bien-aimée de Jeu des trônesla série HBO bien-aimée d’où elle est issue.

Tout d’abord, nous avons eu le prince Daemon (Matt Smith) et ses hommes qui couraient partout pour couper les pénis des gens – pendant ce temps, la caméra a refusé de se détourner, nous laissant bouche bée devant un membre ensanglanté sur une dalle.

Ensuite, il y a eu le tournoi de joutes barbares qui a encore cimenté Daemon comme un travail désagréable, utilisant à un moment donné sa lance pour faire trébucher le cheval de son adversaire, envoyant la bête et son cavalier s’écraser au sol.

Mais le stade dans lequel le tournoi s’est déroulé laissait également présager d’autres effusions de sang à venir – et des effusions de sang beaucoup plus déchirantes à cela – avec beaucoup d’entre nous grimaçant en nous rendant compte que la reine Aemma (Sian Brooke) n’allait pas survivre même le Premier épisode.

En effet, après qu’Aemma se soit frayé un chemin à travers le travail sanglant pendant un certain temps, le médecin légèrement choqué s’est dirigé vers le roi Viserys (Paddy Considine) et lui a dit solennellement que la femme et le bébé ne traverseraient pas l’épreuve ensemble.

Sachant qu’Aemma ne survivrait pas, il a donné le feu vert pour que le bébé soit coupé de son ventre alors qu’elle était encore en vie, tenant la main de sa femme mourante alors qu’elle se tordait de douleur.

Mais la joie d’avoir enfin engendré un garçon a également été de courte durée, car une coupure à un double enterrement a révélé que son bébé était également mort en couches.

Réagissant au premier épisode en ligne, de nombreux téléspectateurs ont admis qu’ils étaient restés sans voix, avec un tweet: « Holy f ** king s ** t house of the dragon oh my f ** ki am sans voix. »

Quelqu’un d’autre a dit: « Le premier épisode de House of the dragon m’a laissé bouche bée. Drame à son meilleur. »

tw // spoiler de la maison du dragon Imaginez avoir un travail compliqué. Vous n’avez aucune idée de ce qui vous arrive, à vous et à votre corps, et votre mari a décidé de vous ouvrir sans votre consentement juste pour avoir l’héritier mâle dont il « a besoin ». Aemma Arryn, tu méritais tellement mieux. 😭 #HOTD pic.twitter.com/lWd4eKV0Tz — coco #ae1 (@giselleskr) 22 août 2022

La scène de naissance d’Aemma était si triste que j’étais au bord des larmes #hotd — ani♡ (@alinasatreides) 21 août 2022

Cette scène d’accouchement était brutale. Verser des larmes!! #HOTD – Centrale de beauté (@ShelbyAlexis___) 22 août 2022

Un autre a écrit: « Cette scène de naissance dans la maison du dragon a été plus traumatisante pour moi que tout le jeu des trônes. »

Un autre spectateur a ajouté : « Premier épisode de House of the Dragon et je me sens déjà traumatisé. »

Le premier épisode de HOTD était bien plus brutal que n’importe quel épisode de GOT dont je me souvienne – Zo (@liluzisgrandson) 22 août 2022

Aucune idée de comment j’ai réussi à traverser GoT à l’époque

HotD se sent beaucoup plus violent Je pensais que le Citywatch passant par King’s Landing était mauvais mais ensuite je suis arrivé au tournoi et c’était tellement pire Puis la scène de naissance brutale et sanglante je suis traumatisé #HouseOfTheDragonHBO — MAI 🗡🐉 (@mayk_me89) 22 août 2022

Basé sur George RR Martin Feu & Sangla nouvelle série en 10 épisodes se déroule 200 ans avant les événements de Jeu des trônes et retrace la guerre civile la plus sanglante de l’histoire des Sept Royaumes.

Avec le roi Viserys de Considine, le cinquième roi de la dynastie Targaryen à régner sur les Sept Royaumes, et le prince Daemon de Smith, le casting comprend également Emma D’Arcy en tant que princesse Rhaenyra Targaryen et Olivia Cooke en tant que meilleure amie Alicent Hightower.

