Les téléspectateurs de House of the Dragon ne sont pas satisfaits du changement de casting à venir

Maison du Dragon est prévu pour un changement de casting majeur et les nouvelles ne sont pas très bien passées avec certains fans.

Nous sommes trois épisodes dans le Jeu des trônes préquelle et déjà, l’émission HBO s’est avérée être un succès auprès du public.

Leana (Nova Foueillis-Mosé) et Laenor (Theo Tate) Velaryon seront également remplacées, les acteurs Nanna Blondell et John MacMillan assumant respectivement les rôles.

C’est tout un remaniement, mais malheureusement, il est impossible de l’éviter car la série doit s’étendre sur une période aussi longue, et HBO l’a certainement fait savoir dans ses documents promotionnels.

Un autre a déclaré: « C’est ce que je pensais, je n’ai pas vu les performances des remplaçants mais ils ne me semblent pas similaires. »

Un troisième a ajouté: « Milly Alcock en tant que jeune Rhaenyra Targaryen est l’un des castings les plus parfaits de tous les temps, je ne m’en remettrai jamais #HouseOfTheDragon. »

« Les personnes qui sont vraiment des enfants dans ce domaine sont celles qui sont refondues. Et les personnes qui sont déjà adultes lorsque nous les rencontrons, nous les vieillissons par la coiffure et le maquillage et parfois les acteurs changent de voix. »