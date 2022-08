Les téléspectateurs de House of the Dragon choqués par une scène incroyablement graphique

Les téléspectateurs sont restés sans voix alors qu’ils écoutaient le tout premier épisode de Maison du Dragon ce soir, avec même le plus grand Jeu des trônes les fans découvrant qu’ils n’étaient absolument pas préparés pour CE moment. Oui, vous savez celui dont je parle.

Bien sûr, A obtenu n’était pas exactement connu pour éviter la violence, mais il semble que sa préquelle tant attendue donne déjà le ton à une saison de brutalité pour rivaliser avec l’émission très appréciée de David Benioff et DB Weiss.

Dans une scène, nous avons vu Daemon Targaryen (Matt Smith) balayer King’s Landing avec le City Watch – beau et pimpant dans leurs nouveaux manteaux dorés, rien de moins.

Cela inclut un «violeur» présumé, dont le pénis est coupé avant d’être jeté sur une dalle à la vue de tous – la caméra prenant gentiment un moment pour s’attarder en gros plan sur le membre ensanglanté et détaché.

Naturellement, cela a laissé certains téléspectateurs se sentir plus qu’un peu déstabilisés, avec un téléspectateur tweetant: « POURQUOI M’ONT-ILS FAIT VOIR UN PÉNIS COUPÉ ??? »

Quelqu’un d’autre a écrit: « Eh bien, ça a dégénéré rapidement. #HOTD. Ces criminels ont travaillé. Mains coupées et un pénis LOL. »

D’autres, quant à eux, étaient simplement heureux de voir un retour à cette vieille école Jeu des trônes énergie, avec une écriture: « Vingt minutes dans la Maison du Dragon, un mec se fait couper la bite. GAME OF THRONES WE BACK BABY. »

Un autre a convenu: « Jusqu’à présent, nous avons vu des d ** ks coupés, les mains retirées et la tête roulée, même pas à la 30e minute. Nous soutenons bébé! »

Certains se sont également retrouvés à savourer Smith’s Daemon, l’un d’entre eux disant qu’il devait être « le casting de targaryen le plus dur à cuire de tous les temps ».

Si votre grande plainte à propos de Game of Thrones était « nous n’avons jamais vu de pénis coupé », eh bien, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. #HouseOfTheDragonHBO

À cette occasion, cependant, nous obtenons toute l’image macabre – un spectacle qui n’est sans doute qu’un des nombreux qui nous attend cette saison, qui tracera la guerre civile la plus sanglante de l’histoire des Sept Royaumes.

Avec le roi Viserys de Considine, le cinquième roi de la dynastie Targaryen à régner sur les Sept Royaumes, et le prince Daemon de Smith, le casting comprend également Emma D’Arcy en tant que princesse Rhaenyra Targaryen et Olivia Cooke en tant que meilleure amie Alicent Hightower.

L’émission présente également des personnalités telles que Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch. , Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn.

Les téléspectateurs britanniques peuvent attraper Maison du Dragon sur Sky Atlantic et NOW à partir du 22 août, tandis que l’émission sera disponible aux États-Unis sur HBO et HBO Max.