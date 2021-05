Les téléspectateurs de Gogglebox déconcertés alors que Pete Sandiford révèle des sous-vêtements vieux d’une décennie

KLIM Sous-vêtements Klim Aggressor Cool 1.0 Camouflage

Parfait pour vous garder au chaud lors d'activités physiques dehors où il est important que la transpiration soit éliminée.Ces sous-vêtements sont léger. Ils éliminent la transpiration et vous réchauffent. Les coutures sont plates pour un plus grand confort.- Excellente qualité- Haut confort- Matière stretch éliminant l'humidité- Résistant et solide- Chauffant l'hiver et vous gardant au fais l'étéLe modèle mesure 1m85, pèse 84 kg et porte une taille L.***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.