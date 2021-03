Les téléspectateurs de Ginny & Georgia le perdent sur la scène des brosses à dents électriques

Ginny se masturbe avec une brosse à dents électrique à Ginny & Georgia et les utilisateurs de Netflix ne peuvent pas y croire.

Ginny et Géorgie est en train de casser Internet et tout cela grâce à la scène virale dans laquelle Ginny se masturbe avec … une brosse à dents.

Ginny et Géorgie est le dernier drame à succès de Netflix. La nouvelle série est sortie mercredi dernier (24 février) et s’est déjà hissée en tête des listes du Top 10 Netflix dans le monde entier. Les gens ne peuvent pas en avoir assez Gilmore filles spectacle inspiré, qui suit une jeune mère, Georgia, et sa fille de 15 ans, Ginny, alors qu’elles déménagent dans une ville riche et pittoresque et essaient de s’intégrer.

Pourtant, Ginny et Géorgie a également suscité une controverse et une scène, en particulier, choque les téléspectateurs de Netflix.

Scène de la brosse à dents Ginny & Georgia. Image: Netflix

Dans Ginny et Géorgie épisode 4, Ginny (Antonia Gentry) envoie à son petit ami, Hunter (Mason Temple) une photo dans sa lingerie. Il ne répond pas et Ginny décide plus tard d’envoyer le selfie à son amant secret et voisin Marcus (Felix Mallard). Les deux commencent alors à sexto et Marcus se masturbe. Ginny se joint alors à Marcus et se masturbe.

Jusqu’à présent, c’est normal mais, au lieu de se masturber avec sa main ou un vibromasseur, Ginny utilise sa brosse à dents électrique avec les poils vers le haut. Naturellement, les gens ne peuvent pas surmonter la scène. Une personne a tweeté: « ELLE MET SA BROSSE À DENTS SUR SA CHATTE? Non, ce spectacle est fou ». Un autre a ajouté: « comment excitée ru même envisager de se masturber avec les poils d’une brosse à dents ».

comment horny ru d’envisager même de se masturber avec les poils d’une brosse à dents – 𝐂𝐈𝐍𝐃𝐘 (@BLKGALORE) 28 février 2021

Mise à jour de Ginny et Georgia: le personnage principal se masturbe à l’aide d’une brosse à dents électrique Le côté brosse – nat (@_natastrophe_) 28 février 2021

Qu’est-ce que c’était que cette scène de brosse à dents à Ginny et en Géorgie – kady (@_SomeFandom_) 28 février 2021

Il n’est pas conseillé de se masturber avec une brosse à dents. En 2019, le Dr Diana Gill a déclaré à Metro: « Bien qu’une brosse à dents électrique puisse sembler être l’outil de masturbateur parfait pour le bricolage, elle peut en fait faire plus de mal que de bien. Les poils vibrants de la brosse à dents peuvent en fait causer des écorchures, des déchirures et des coupures à la vulve. et le vagin, et provoquer une inflammation des tissus. «

Le Dr Diana Gill a également expliqué: «Ces déchirures et coupures facilitent l’entrée des germes et des bactéries dans le corps. Cela peut causer des douleurs, des saignements et augmenter le risque de contracter une IST car l’infection peut pénétrer par des plaies ouvertes. De plus, si vous utilisez une brosse à dents qui a déjà été utilisée, vous vous exposez à encore plus de germes et de bactéries. «

En d’autres termes, ne copiez pas Ginny. Dans l’état actuel des choses, les acteurs et les créateurs de la série n’ont pas largement parlé de la scène. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’as-tu pensé de la scène des brosses à dents?

