Les téléspectateurs de ‘DWTS’ affirment que Nelly a été privée de points supplémentaires lors de la danse contre Skai Jackson

Fans de Danser avec les étoiles a affirmé que Nelly avait été privée de points supplémentaires lors d’une danse contre la star de Disney Channel Skai Jackson. Les téléspectateurs ont consulté la section des commentaires d’une publication Instagram partagée par la série de concours. Le rappeur de «Hot in Herre» et sa partenaire professionnelle, Daniella Karagach, ont intensifié leur performance de la Salsa mais ont tout de même échoué. Leur score global total de la soirée était de 24 après avoir reçu des 8 à tous les niveaux des juges Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli lors d’une précédente routine de jazz.

Nelly et Daniella ont travaillé dur pour impressionner le panel avec leurs compétences en danse latine. Nelly a même enlevé sa chemise pour améliorer leur performance. Cependant, les juges ont décidé de donner leurs points supplémentaires à Skai et Alan Bersten, qui, selon eux, avaient plus de contenu global dans leur exécution.

Les fans n’étaient clairement pas d’accord avec leur évaluation.

«Ugh Skai est tellement ennuyeux. Tout ce qu’elle fait, c’est le mouvement de la hanche, les divisions et 1000 remontées. Se débarrasser d’elle! » a revendiqué un fan.

«NELLY A ÉTÉ VOLÉ !!!» s’exclama un deuxième spectateur.

«Skai a mangé du feu. Mais Nelly s’est améliorée dès le premier jour. C’était amusant », a écrit un troisième utilisateur d’Instagram qui a ajouté des emoji de feu à la fin de sa déclaration.

« Je n’ai pas été un grand fan de Nelly cette compétition, mais il A TUÉ CELA », a écrit un quatrième fan.

Même s’il n’a pas ajouté de points supplémentaires au total de ses juges, Nelly s’est tout de même qualifié pour les demi-finales de l’émission grâce aux votes des téléspectateurs. Au cours de cette soirée passionnante qui sera diffusée le 16 novembre, deux célébrités seront renvoyées chez elles et les quatre dernières s’affronteront pour un trophée de boule à facettes.

La danse était sur les talons d’une routine amusante à «California Love» de 2Pac. En hommage supplémentaire à son héros, Nelly a créé ses propres pistes vocales pour la chanson comme on le voit dans un emballage vidéo avant sa performance. Nelly a déclaré qu’il n’essaierait jamais de dépasser la version interprétée par le regretté rappeur et espérait que sa propre interprétation de la chanson le rendrait fier. « California Love » était le premier single de Tupac en tant qu’artiste pour Death Row Records et son single de retour après sa sortie de prison en 1995.

Nelly a parlé de son admiration pour le regretté artiste, qui a été tué par balle en 1996. Il a partagé que 2Pac était polyvalent et a estimé que la passion du rappeur pour l’écriture de chansons et la capacité de toucher d’autres personnes était une source d’inspiration.