Les téléspectateurs de BGT menacés de s’éteindre après avoir déposé la même plainte à propos de l’émission d’hier soir

Les téléspectateurs du samedi L’Angleterre a un incroyable talent ont été tellement agacés par les premiers actes qu’ils ont menacé de changer de chaîne.

L’émission a même fait face à des affirmations selon lesquelles elle avait été truquée, les téléspectateurs étant convaincus que les actes du buzzer doré étaient « réparés ».

Les téléspectateurs de l’émission Britain’s Got Talent du samedi 28 mai ont menacé de changer de chaîne. 1 crédit

L’émission d’hier soir, le 28 mai, a marqué la dernière semaine d’auditions et s’est ouverte avec trois numéros d’enfants consécutifs, ce qui a rendu certains utilisateurs de Twitter grincheux d’avoir vu tant d’enfants se produire. « Un enfant de plus et je le retourne #BGT », a écrit une personne.

Mischa Palor, neuf ans, a ouvert le spectacle en dansant sur « Somewhere Over The Rainbow », et sa performance a été suivie par l’interprétation de Cormac Thompson, 12 ans, de « Run » par Snow Patrol. Vient ensuite une performance de la chorale d’enfants Movies to Musicals, qui a vraiment envoyé les gens au bord du gouffre.

Un utilisateur de médias sociaux a tweeté : « Nous pourrions voir un acte qui a plus de 12 ans ce soir si nous avons de la chance, mais je ne retiendrais pas mon souffle #BGT. »

Un autre a ajouté: « URGH! Si un autre numéro de danse pour enfants se produit, je désactive #BGT. Une troisième personne a fait écho: « Plus d’enfants, s’il vous plaît, plus de #BGT », tandis qu’une quatrième a plaisanté: « L’épisode de BGT de ce soir est sponsorisé par Toys R Us. »

« Est-ce que c’est Britain’s Got Talent ou Children Have Talent ? #BGT », a réfléchi un autre.

Cependant, tout le monde n’était pas enragé à la vue d’enfants talentueux, un téléspectateur notant : « Il devrait y avoir un #BGT pour les enfants. Les juges disent toujours que tous les enfants sont « adorables ». #TheVoiceKids fonctionne pourquoi pas #BGT ? »

Un autre a déclaré: « #BGT aime le fait que ce soit pour tous les âges … c’est génial. »

1 enfant de plus & je le remets 📺#BGT — 🪩 Darren 🪩 (@DarrenEmoji) 28 mai 2022

Plus tôt ce mois-ci, les téléspectateurs ont été indignés lorsqu’ils ont découvert que le magicien Keiichi Iwasaki – qui a tellement impressionné les hôtes Ant et Dec qu’ils ont claqué le buzzer doré – était en fait apparu sur quatre autres versions de l’émission de talents ITV.

En 2016, le magicien a auditionné pour la version italienne, en 2019 il est apparu sur la version espagnole et en 2021, la version bulgare. Il a également auditionné pour l’Allemagne Le super talent l’année dernière.

En plus d’avoir auditionné pour plusieurs autres versions de BGTIwasaki a même déjà reçu le buzzer doré, alors qu’il était dans la version bulgare de l’émission.

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à commenter sous une vidéo YouTube d’Iwasaki, soulignant son expérience passée dans des émissions de talents similaires.

« Oh allez. Une recherche rapide sur youtube ce gars fait européen Avoir du talent montre depuis des années. Personne ne le connaissait ou ce qu’il allait faire ? FIX FIX FIX », a déclaré l’un d’eux.